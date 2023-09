De acuerdo al informe realizado por First Job, “Employees For Youth”, sobre las Mejores Empresas para Profesionales Sub 35 en Perú , los profesionales en esa edad ahora prefieren posiciones de trabajo que les brinden aprendizaje (16%) y un mejor ambiente laboral (19%).

Asimismo, el factor de la Estabilidad Laboral (11%) fue relegado al top 3 de los atributos preferentes por los profesionales debajo de los 35 años, dado que durante la pandemia este fue un punto que las empresas trataron de cuidar, mejorando el bienestar del trabajador y haciéndolo sentir más seguro.

Esta tendencia resalta las diferencias entre generaciones como los millennials o centennials, quienes a la hora de elegir un empleo, entienden por Estabilidad Laboral que la empresa donde están es un lugar estable donde puede estar entre 1 a 3 años, “sabiendo que no va a ser despedido y que puede crecer profesionalmente, con cierta seguridad, estabilidad”.

Mario Mora, CEO y fundador de FirstJob, recordó que estas tendencias fueron cambiando a lo largo de los nueve años que realizan el estudio, con una notoria diferencia prepandemia a post pandemia. “Esto es un cambio de switch desde generaciones anteriores a estas, que culturalmente son muy distintas y por eso están también buscando cosas distintas”, sostuvo.

En tanto, esto supone un desafío para las empresas que buscan contar con profesionales de múltiples generaciones en su fuerza laboral.

“Debido a que, según la edad, es probable que lo que valoren a nivel profesional, sea diferente. Mantener satisfechos a los colaboradores y atraer y retener talento, es un objetivo crucial para el área de Gestión de Personas”, manifestó, Pamela Chinchay, CEO de Sarea Perú, consultora en gestión de talento.

Asimismo, la ejecutiva destacó que esta tendencia en la preferencia de los profesionales se da porque ellos no sólo buscan aportar valor dentro de la compañía, sino también que esta les suponga un crecimiento profesional y personal . ”Que el crecimiento vaya en ambas direcciones”, apuntó.

Profesionales en los 35 no quieren migrar

Un resultado en negativo fue sobre la preferencia de los profesionales menores de 35 años en empleos que brinden oportunidades para viajar al extranjero (3%).

El ejecutivo indicó que ello se debe a las diferencias culturales e idiosincrasia en Latinoamérica, donde no es común que profesionales trabajen de forma nómade o migren a otros países.

“Esto sí ocurre en el segmento sub 35 de Estados Unidos o Europa, donde la movilidad es mucho más frecuente y regular. Por el lado del cumplimiento en la responsabilidad social y empresarial, resulta curioso que generaciones como los millennials o Generación Z sean más conscientes de querer trabajar en lugares que tengan un propósito, en comparación a los profesionales sub 35″, señaló.

Trabajo Remoto

Entre otros resultados del informe, se encuentra el relacionado a las condiciones y modalidades de empleo, y que tiene como resultado que la gran mayoría prefiere en un 51% del trabajo híbrido. De igual manera, el trabajo presencial (28%) y remoto al 100% (21%) son las otras condicionantes a la hora de elegir un empleo, por parte de los profesionales en sus 35 años.

De acuerdo al fundador de First Job, el factor de la flexibilidad en el trabajo resulta ser un valor agregado para los profesionales que no quieren retornar a sus oficinas.

“Más que de un tema de adopción o adaptación al trabajo remoto, se trata de que hoy la mayoría de las empresas en la región se están replanteando sus formas de trabajo y en ese proceso, también están experimentando sobre cuál es la mejor combinación para que sus colaboradores -sobre todo los segmentos más jóvenes- estén a gusto trabajando”, señaló.

Así, el ejecutivo señaló que esta tendencia se encuentra acorde a la fuerza laboral que actualmente existe en Latinoamérica, con ciertos países que adoptaron mejor el trabajo remoto que otros, como Chile y Colombia, que a raíz de ello muestran mejores calificaciones por parte de los empleados.

Para Pamela Chinchay, hunter de Sarea Perú, tras la pandemia, se abrió un abanico impensable de posibilidades y escenarios, en la relación empleado-empleador.

“Algunas nuevas condiciones fueron trabajar de manera virtual al 100%, o incluso, estar ubicado físicamente en un lugar y ser contratado por una compañía de otro país”, dijo.

Nuevas plataformas para conseguir empleo

El crecimiento en la popularidad de las redes sociales laborales, como LinkedIn, se ha convertido en una herramienta invaluable para aquellos profesionales en busca de empleo. Según el estudio EFY, aunque las referencias (30%) siguen siendo un canal importante para encontrar trabajo, LinkedIn (44%) está experimentando un avance significativo en su uso y se ha convertido en la plataforma preferida por la mayoría de postulantes.

“Esta red social pasó a ser la arena donde cada uno puede mostrar su portafolio laboral, relacionarse, y hacer nuevos contactos de forma completamente virtual. Esto, acompañado de que la Generación Z es nativa digital y que los millennials en buena parte han crecido con el avance de las tecnologías, genera un escenario perfecto para el impulso de sus carreras a través de lugares como LinkedIn”, dijo el CEO de FirstJob.

Para Chinchay, de Sarea Perú, si bien la red de contactos sigue siendo una fuente importante de búsqueda de empleo, “LinkedIn ha tomado mayor protagonismo como herramienta para buscar trabajo”.

“Sin duda, crecerá el uso de esta fuente y otros medios digitales, para que podamos encontrar el trabajo soñado. Hoy, los procesos de selección se abordan casi al 100% de forma digital, desde el primer contacto, hasta el envío de la carta oferta”, recordó.