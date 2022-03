¿Una empresa familiar o una transnacional, a cuál postular para un empleo? ¿Tienen similares beneficios?

Según, Career Partners, firma especializada en outplacement (reinserción laboral asistida), actualmente hay un mayor acercamiento entre los ejecutivos y las empresas líderes que requieran profesionales.

Sin embargo, considerando que tanto la empresa familiar como la transnacional cuentan con beneficios laborales, ¿cuál le ofrecerá mejores paquetes de compensación?

Enori Larrabure, training & development managing consultant de Career Partners, comentó a gestion.pe en Perú existe un gran protagonismo de empresas familiares, sin embargo, se cree que solo empresas transnacionales son las que ofrecen mejores paquetes de compensación.

“Este panorama ha cambiado. Desde hace un tiempo, existen muchas empresas familiares, locales, que están facturando US$ 20, US$ 30 o US$ 40 millones anuales y están apostando por perfiles que cuenten con el knowhow en procedimientos, en políticas, para implementarlas en sus empresas y así, hacerlas más corporativas, ofreciendo mejores paquetes salariales y de compensación”, señala.

Salarios

Career Partners cometó que, durante el 2020, los salarios cayeron entre el 20% y 25% para posiciones gerenciales.

“Podemos ver que ya se están recuperando, pero aún no tenemos los niveles salariales del 2019, para perfiles gerenciales principalmente que son las posiciones donde se ve el mayor impacto en términos salariales”, mencionó Larrabure.

En esa línea, dijo que respecto al 2019, los salarios estarían a un 10% o 15% por debajo.

“Vemos que hay una recuperación progresiva. El tema político tiene también bastante influencia en que no se hayan recuperado los salarios como se hubiese esperado en un primer momento”, resaltó.

En el mercado peruano hay sectores que lideran la economía y están en constante demanda a nivel internacional, como -por ejemplo- el sector agroindustrial; “por lo que buscan perfiles que puedan generar eficiencias en los procesos, tanto operativos como comerciales”.

“Muchas empresas del sector están intentando modernizarse para ser competitivos con otros países de la región y está en la búsqueda de perfiles profesionales”, indicó a gestion.pe.

Dato:

A través de su programa de outplacement, Career Partners ha impactado en más de 2,400 personas anualmente.

