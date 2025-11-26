La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, o simplemente tarifa de conexión, sigue en la palestra.

Recientemente el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) definió los montos definitivos por pasajero (US$ 10.05 para la TUUA internacional y US$ 6.32 para la TUUA doméstica) y, con ello, Lima Airport Partners (LAP) subrayó que iniciará el cobro el 7 de diciembre (al menos para la TUUA internacional).

Sin embargo, como es conocido, las aerolíneas se han mostrado en contra de que se dé este cobro y, en varias oportunidades, han alertado de las implicancias que tendría: entre ellas, Perú perdería, a su consideración, la oportunidad de ser un hub en la región.

En este contexto, ayer se dio una mesa de trabajo donde asistieron ambas partes, así como otros actores como el regulador, liderada por el presidente de la República, José Jerí. “El mandatario destacó la importancia de alcanzar los consensos necesarios para no comprometer la competitividad del país ni afectar su imagen ante el exterior”, refirió Presidencia desde su cuenta oficial de X.

El presidente de la República, José Jerí Oré, lideró una reunión de trabajo en la que se abordaron los temas relacionados con la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA).



El mandatario destacó la importancia de alcanzar los consensos necesarios para no comprometer la… pic.twitter.com/EZgRHzI0XA — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 26, 2025

Gestión conversó con Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) para saber qué se comentó en dicha reunión. Mencionó que se puso sobre la mesa dos temas: la TUUA y cómo ayudar a que la industria recupere el tráfico que tenía en el 2019, sobre todo el internacional.

Sobre la tarifa de conexión, dijo el ejecutivo, el Gobierno habría señalado que la próxima semana “llegarían con una solución bajo el brazo”. “Van a trabajar alternativas para poder tener una solución”, comentó a este diario.

Gutiérrez explicó su posición: “La idea era poner las posiciones en la mesa. La preocupación evidentemente de nuestra industria es el impacto que va significar la TUUA de transferencia. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar el tema de fondo? (Para nosotros) pasa por una negociación de una adenda que elimine la TUUA. Pero, en el otro sentido, si te pones del lado de LAP, argumentan que hay un derecho que viene del 2013. Entonces, se vería un mecanismo de compensación”.

Aunque Gutiérrez no adelantó de qué se tratarían las opciones que se barajan bajo el nombre de “mecanismo de compensación”, lo cierto es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya había mostrado interés en encontrar un punto medio.

Como Poder Ejecutivo, aseguró Aldo Prieto, titular de la cartera, a mediados de este mes, buscan una solución definitiva, consensuada y técnicamente sustentada que respete el contrato, la normatividad vigente y la estabilidad jurídica, sobre la cual se sostiene la inversión en el nuevo terminal Jorge Chávez y en todo el sistema aeroportuario.

De hecho, en ese momento, Prieto dio a entender que, actualmente, su sector se encuentra evaluando los sustentos de las diferentes áreas a fin de que, de corresponder, se implementen medidas ante una posible afectación por el cobro de la TUUA de transferencia a los pasajeros que hacen conexión en el AIJCH.