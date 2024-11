El presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, criticó los beneficios tributarios que se han venido aprobando en los últimos años para determinados sectores empresariales.

“Tenemos que frenar esta presión que hemos visto en los últimos años, de beneficiar a grupos particulares, IGV a restaurantes, IGV a peluquerías”, señaló Velarde durante su presentación en el panel “De la estabilidad macroeconómica a un crecimiento sostenido”, en el marco del CADE Ejecutivos 2024.

“Eso obviamente está mal, porque estimula que en vez de que uno dedique los esfuerzos a bajar costos y aumentar productividad, es más rentable hacer esfuerzos en el Congreso para que baje el IGV de mi actividad, es lo peor. Y ya lo hemos tenido antes en los noventas, en los ochentas hubo mucho mercantilismo, eso hay que tratar de frenarlo de alguna forma”, subrayó Velarde.

Riesgos fiscales

Por otro lado, Julio Velarde advirtió que se ha perdido la prudencia fiscal que caracterizó a Perú en los últimos años, lo cual en el futuro podría afectar los niveles de inflación y crecimiento de la economía peruana.

“El déficit fiscal está bastante alto. Incluso un factor que limita rápidas reducciones de la tasa de interés es que el gasto público está creciendo demasiado rápido, eso tiene que controlarse. Si sigue esta tendencia, puede ser preocupante”, advirtió.

“En Perú hemos visto lo que puede pasar si se descontrola, eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que estas memorias de lo que hemos sufrido, en inflación, en desorden fiscal, van perdiéndose en el tiempo”, agregó Velarde.

“Hemos disfrutado de una estabilidad grande en los últimos años. Y alguna gente veo que no tiene la experiencia política suficiente, parece que no lo valora. No el ministro de economía, que entiende perfectamente, pero a varios niveles del Ejecutivo y del Congreso, me da la impresión que no se entiende la importancia de la disciplina fiscal”, subrayó.