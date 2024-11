El Perú se encuentra estancado en la denominada “trampa del ingreso medio”; es decir, aquellos países que han podido crecer de manera moderada, pero no han logrado dar el paso hacia el rango de los países de alto ingreso, sostuvo Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial, durante su presentación del CADE Ejecutivos 2024.

Refirió que para dar el salto, se requiere de un crecimiento anual promedio del 5% del ingreso per cápita, pero en el Perú en la última década el ingreso ha crecido en 1.9% anual en promedio. “Hay una brecha entre lo que hemos venido logrando y lo que necesitamos para pasar a un nivel de alto ingreso. Y además hemos visto que la inversión se ha desacelerado”, subrayó Loayza al participar en el panel: ‘Inversión privada, gestión del Estado y bienestar’

El especialista sostuvo que para salir de la trampa del ingreso medio “es vital que Perú retome la obsesión por el crecimiento económico”. Puso como ejemplo a los países asiáticos.

“Asia tiene una obsesión por el crecimiento económico. Cuando uno le pregunta al empresario y formulador de políticas públicas, cuál es la prioridad para el país, no dudan en responder que es el crecimiento económicos; no divagan, no se van por las 15 prioridades que el país debe tener”, remarcó.

En contraste “en Latinoamérica no encuentro esa obsesión, esa ambición por el crecimiento; nos conformamos con la mediocridad del 2% a 3%, después de haber crecido por algún tiempo de manera buena y lo añoramos como si fuera el tiempo pasado, el tiempo glorioso”, criticó.

Asimismo, Loayza sostuvo que el sector privado puede ser nuevamente el motor del crecimiento económico en Perú. “Y el gobierno puede y debe apoyar generando un entorno empresarial favorable, a la innovación y a la competencia, proveyendo regulaciones de calidad y servicios públicos”, anotó.

Por su parte el economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, quien también participó del citado panel, remarcó la importancia de la participación del sector estatal en el impulso a la economía peruana.

Señaló que la tendencia actual en Perú es un crecimiento de 2.5%. Si se reactiva la inversión privada, la tasa podría subir a 5.1%, pero se requiere de mejoras de las políticas públicas para que la tasa de crecimiento suba al 6.5% en promedio. “El mensaje claro es que no basta con tener un sector privado moderno, con un Estado del tercer mundo”, subrayó.

Sostuvo que la degradación del servicio público se debe a que en los últimos cambios se han registrado demasiados cambios presidenciales, ministeriales y al interior de estas carteras. “Así no hay manera de que la productividad del Estado se haya mantenido”, anotó.