El Perú debe retomar la senda de altas tasas de crecimiento para poder llegar a los importantes niveles de desarrollo que se registran en otros países alrededor del mundo, subrayó el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, durante su participación en el CADE Ejecutivos 2024.

Carranza refirió que actualmente hay un pesimismo sobre el futuro del país, lo cual se refleja en la salida de capitales y de personas que buscan un mejor futuro en el exterior.

“Seis de cada diez jóvenes se quieren ir del país porque no ven futuro, las familias peruanas tampoco ven futuro. En el 2021, los residentes peruanos decidieron sacar sus ahorros del país, sacamos 23,000 millones de dólares del país, el 10% del PBI; y no solo no han regresado, sino que la plata sigue saliendo, en menos proporción, pero sigue saliendo, pues no hay confianza, no ven futuro en el país”, señaló Carranza durante su exposición en el panel “Visiones del futuro” del CADE Ejecutivos 2024.

“Por eso es importante pensar en la reconstrucción; no siempre estuvimos así, no hace mucho éramos considerados el milagro económico de América Latina, ¿qué nos pasó?”, se preguntó Carranza, también director de Alpha Asesoría Estratégica.

El economista recordó que en el CADE 2010 el sector empresarial desarrolló propuestas para mejorar el clima de negocios y sacar adelante grandes proyectos de infraestructura, las cuales un año después fueron entregadas al Gobierno peruano. No obstante, lamentó que las propuestas no fueron tomadas en cuenta. Y en los siguientes años el crecimiento del PBI peruano empezó a desacelerarse.

“Qué hubiera pasado si en el 2011 hubiesen aceptado la agenda propositiva que llevamos al gobierno. Con un crecimiento del PBI constante de 7% hoy tendríamos un PBI per cápita cercano a Chile, con niveles de pobreza de 5%”, estimó.

En contraste, actualmente tenemos cerca de 30% de pobreza. “Son ocho millones y medio de personas en pobreza, por no hacer las cosas bien, eso es un escándalo”, se lamentó.

“Pero podemos retomar el crecimiento. Si crecemos al 7%, al 2033 estaremos como el Chile de hoy. Y si mantenemos ese ritmo de crecimiento, al 2040 estaríamos como España o Japón. Y al 2044 como Alemania o Australia. Y eso es lo que tenemos que hacer, construir esa visión juntos”, sostuvo Carranza.

Al culminar su presentación, el economista entregó a representantes de las diversas Cámaras de Comercio a nivel nacional, una propuesta de visión de país, elaborada en conjunto con diversos expertos y gremios empresariales, con propuestas para retomar el crecimiento y poner en valor al Perú. Para conocer el documento puede hacer click en este enlace.

