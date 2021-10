En el segundo día de ponencias del Foro Económico 2021 “Confianza para el desarrollo económico: Gestionando el cambio” realizado por Amcham, Alexander Müller, head of Andean, Central America & Caribbean Economics de Bank of America, señaló que la inversión privada crecería 1% el siguiente año.

“Teniamos la inversión privada creciendo a 2% para el 2022, pero ahora consideramos que crecería 1%. Esto contrasta mucho, porque en Perú están diciendo que va a caer alrededor del 10% y me parece una exageración”, afirmó.

Dijo que ellos prevén un crecimiento explicado por el precio alto de los commodities y que para el mediano plazo, cuando se desvanezca el impulso de los metales y términos de intercambio, primaría más el factor de confianza de los agentes relacionado a las acciones que se hagan a futuro sobre Camisea, sistema tributario, estabilidad macroeconómica, entre otras.

“Los precios de los commodities están en el mejor nivel y no solo afecta a la inversión minera, esta es solo una parte. Si los precios (de los metales) van bien, hay más ingreso disponible para la economía, y con ello más dinero para invertir, consumir, el gobierno tiene más facultades en política fiscal, hay más incentivos para contratar, entre otros canales. La inversión privada no va a crecer fuerte, pero si los precios de los metales se mantienen donde están ahora, esta no debería caer”, manifestó.

Mencionó que recientemente se recortó la proyección de crecimiento para la economía peruana en el 2022, pasándola de 4% a 3.5%, debido a la revisión a la baja que advirtieron para el crecimiento de la economía China. “Al ser China un socio comercial bastante importante, nuestra previsión se ve afectada y se tuvo que recortar”, indicó.

- Otras miradas -

El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta que la inversión privada para el 2022 crecería 0%. Instituciones como el BBVA Research señalan que este indicador caería 9.7% para el siguiente año.