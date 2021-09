En la presentación del Reporte de Inflación del mes de setiembre por parte del Banco Central de Reserva (BCR), su presidente Julio Velarde indicó que la inversión privada no crecerá en el año 2022 (0%), siendo esta una proyección menor al crecimiento de 2.5% que se esperaba en junio.

Señaló que la estimación es reflejo de las encuestas de expectativas a las empresas, en donde se les preguntó sobre sobre el recorte o aceleración de sus planes de inversión. “Son más las empresas que piensan recortar sus planes de inversión y contratar menos gente”, afirmó.

No obstante, añadió que, a pesar de que estas expectativas se encuentren en el tramo negativo respecto a la inversión, no significa que no se invierta. Señaló que la parte positiva de las expectativas empresariales son las de inversión minera, en donde hay proyectos que están definidos y están por darse como Quellaveco.

“No me parece pesimista el poner una proyección de 0% con dotación de inversión. La inversión va a seguir, incluso no dentro del sector minero, pues hay proyectos de infraestructura privados bastante grandes”, manifestó.

Por otro lado, indicó que se necesita retomar la confianza y que le den credibilidad a las “reglas del juego”. “Ojalá pueda transmitirse algo de señales. Es importante el conjunto, no solo el presidente, el conjunto”, afirmó.

Velarde añadió también que para el siguiente año habría una ralentización del consumo, por lo que pasaría de un crecimiento de 4.8% a 4%.

Proyecciones del 2021

En el reporte se señala un ajuste de la demanda interna al alza (12.5%), explicado por un consumo privado que estaría creciendo este año 9.2% (frente al 8.5% del reporte anterior).

La inversión privada, producto del crecimiento de construcción y las importaciones de capital según el presidente del BCR, crecería 24.5% este año, siendo superior al 15.5% que se esperaba en el reporte de junio.

“En los demás rubros la variación ha sido pequeña, excepto en importaciones en donde se ha aumentado el crecimiento proyectado”, afirmó Velarde.

Fuente: BCR