En la presentación del Reporte de Inflación del mes de setiembre por parte del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, presidente del BCR, habló sobre las condiciones alrededor del directorio y su permanencia en el mismo.

Velarde dijo que los nuevos directores del BCR tendrían que ser técnicos, pero si no es así tienen que ser personas con las que se pueda dialogar para evitar la conflictividad. Aclaró que esto fue conversado con el presidente Castillo e hizo referencia a lo sucedido en el periodo 2001-2006, cuando hubo renuncias de dos presidentes.

“Si son gente que no siendo técnicos son personas con las que se puede dialogar no hay ningún problema. No quiero repetir la experiencia del 2001 y 2006 que fue traumática. Yo quiero evitar un directorio conflictivo y nada más. El perfil es que sean técnicos y no políticos”, señaló.

Velarde habló también sobre su permanencia como presidente del BCR y manifestó que depende de Pedro Castillo, y que estaría de acuerdo si es nombrado o no.

“Nunca he querido aferrarme al cargo. Me ofrecieron públicamente quedarme, pero he aceptado. Es decisión del presidente si me nombra o no. Si me nombra bien, sino también”, indicó.