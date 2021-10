Esperamos una caída de 9.7% en la inversión privada para el próximo año debido a un entorno de conservadurismo por el lado privado a la espera de señales que consoliden algunos mensajes como el de mantener estabilidad macroeconómica, señaló Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en la presentación del Informe Situación Perú .

Indicó que este año el sector construcción (principalmente autoconstrucción) ha estado dinámico y ayudado a un “rebote” importante en la inversión, la cual se proyecta en 31.7%. No obstante, para el 2022 se prevé que las familias no van a contar con los actuales niveles de liquidez (producto de los retiros de sus pensiones y CTS) por lo que la autoconstrucción ya no sería dinámica. “La confianza empresarial hoy está en el tramo negativo. Hay señales recientes, pero falta que se consoliden y aún estamos en el proceso”, señaló

Este escenario, está alineado con la corrección de crecimiento para el 2022 indicada en julio. Esta se redujo en 2 puntos porcentuales pasando de 4.3% a 2.3%.

Los principales elementos que podrían llevar a que el crecimiento sea distinto al proyectado incluyen, entre otros, un entorno externo con crecimiento más lento (nuevos brotes, reducción de estimulos de la Fed, cadena de suministros cara, crisis energética, entre otros), y un escenario político con mayores tensiones que originan un deterioro de las confianzas mayor al ya observado, según Perea.

“Asumimos que en una eventual tercera ola el impacto será limitado sobre lo económico, el contexto político mantendrá cierta tensión mitgando la confianza empresarial y afectando la inversión. Las política monetarias seguirán dando soporte a la economía pero en menor medida (BCR subirá tasas). Por el lado fiscal, habrá cierto contención por el lado del gasto y el soporte internacional externo para las economías emergentes va a ser menor. Finalmente, habrán proyectos mineros importantes en operación como Mina Justa y Quellaveco”, indicó.

Proyección 2021

Según BBVA Research la economía peruana crecerá 12,2% en 2021, siendo este estimado mayor en 3.2 puntos porcentuales al de julio, el cual era de 9%.

“Estamos revisando el crecimiento del 2021, por una mejor ejecución sobre todo hasta el tercer trimestre que induce a un mayor crecimiento en el cuarto. Esto se explica por dos razones, no se ha dado la tercer ola, lo que ha permitido a las empresas operar en un entorno más favorable; además, las medidas como los retiros de las AFP y CTS han dado soporte al gasto privado”, indicó Perea.