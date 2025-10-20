La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció el inicio del concurso público para adjudicar en concesión el proyecto Tratamiento de Aguas Residuales para la Disposición Final o Reúso de la Ciudad de Cajamarca (PTAR Cajamarca).

Con este PTAR, que se desarrollará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) se buscará reducir la contaminación de los ríos Mashcón y Cajamarquino, y fomentar el desarrollo económico y turístico local, lo que impactará en la calidad de vida de más de 365 mil habitantes de Cajamarca.

El proyecto tendrá un monto referencial que asciende los US$ 115 millones. Esa cifra incluye tanto los costos de inversión como los de operación y mantenimiento durante los primeros 10 años.

La concesión se dará por un plazo de 26 años, durante los cuales la empresa se encargarán del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los colectores La Victoria y Mashcón, así como de la infraestructura necesaria para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la ciudad.

Además, el Estado, mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se encargará totalmente del cofinanciamiento de la inversión y cubrirá parcialmente los costos de operación y mantenimiento de forma temporal.

Para postular al concurso público, los interesados podrá ingresar al portal institucional de Proinversión, donde se detallan las condiciones, requisitos de precalificación, cronograma y el proyecto de contrato de concesión.