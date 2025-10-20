La ejecución del proyecto PTAR Cajamarca reduciría la contaminación de los ríos Mashcón y Cajamarquino. (Imagen: Andina)
La ejecución del proyecto PTAR Cajamarca reduciría la contaminación de los ríos Mashcón y Cajamarquino. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La anunció el inicio del concurso público para adjudicar en concesión el proyecto Tratamiento de Aguas Residuales para la Disposición Final o Reúso de la Ciudad de Cajamarca ().

Con este PTAR, que se desarrollará bajo la modalidad de se buscará reducir la contaminación de los ríos Mashcón y Cajamarquino, y fomentar el desarrollo económico y turístico local, lo que impactará en la calidad de vida de más de 365 mil habitantes de Cajamarca.

El proyecto tendrá un monto referencial que asciende los US$ 115 millones. Esa cifra incluye tanto los costos de inversión como los de operación y mantenimiento durante los primeros 10 años.

LEA TAMBIÉN: Tratamiento de aguas residuales avanza: construyen y rehabilitan 47 plantas en Perú

La concesión se dará por un plazo de 26 años, durante los cuales la empresa se encargarán del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los colectores La Victoria y Mashcón, así como de la infraestructura necesaria para el tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la ciudad.

Además, el Estado, mediante el , se encargará totalmente del cofinanciamiento de la inversión y cubrirá parcialmente los costos de operación y mantenimiento de forma temporal.

Para postular al concurso público, los interesados podrá ingresar al portal institucional de Proinversión, donde se detallan las condiciones, requisitos de precalificación, cronograma y el proyecto de contrato de concesión.

TE PUEDE INTERESAR

ProInversión convoca a concurso proyectos de transmisión eléctrica en cuatro regiones
Longitudinal de la Sierra y Parque Industrial de Ancón: esto avanzará ProInversión este año
ProInversión: adenda incrementará en 50% la atención de carga del puerto de Matarani
APP siguen avanzando: ProInversión adjudica proyectos eléctricos, ¿de qué se trata?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.