“Un hospital que funciona en un avión que vuela”, describió la doctora María Montero Romero, directora Asociada de Servicios Clínicos al referirse al Flying Eye Hospital de Orbis -el único nosocomio escuela de oftalmología acreditado-, que opera a bordo de una aeronave MD-10 en el mundo.

Este centro de salud, a través de una invitación del Ministerio de Salud (Minsa) con participación del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, hace pocas semanas llegó al Perú para desarrollar una misión de 15 días en Arequipa, en la que especialistas internacionales, profesionales de la salud y equipos médicos locales participaron en un amplio programa de actividades enfocado en ampliar el acceso a una atención oftalmológica de calidad y fortalecer los sistemas de salud visual en la región.

Educación e innovación en acción

Actualmente, más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad visual, a pesar de que el 90% de los casos podrían prevenirse o tratarse con acceso oportuno a una atención oftalmológica especializada.

Frente a este desafío, Orbis Internacional desde hace más de 40 años impulsa soluciones sostenibles a través de la educación médica, la innovación, la tecnología y la colaboración mundial.

Fotos: Cortesía de Orbis

Uno de los mayores objetivos de Orbis es prevenir la ceguera y restaurar la vista a niños y adultos en lugares donde la atención oftalmológica es inaccesible para evitar que los problemas de visión dificulten el aprendizaje, el trabajo y la vida cotidiana de las personas.

Para lograr ese propósito, capacitan a médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud a fin de que puedan brindar atención en sus propias comunidades. Asimismo, garantizan que las personas tengan acceso a los exámenes, anteojos, medicamentos y cirugías necesarias para proteger y restaurar su visión.

El Flying Eye Hospital cuenta con distintas áreas en las que los especialistas de Orbis y su red de médicos voluntarios imparten capacitación práctic a, realizan simulaciones quirúrgicas avanzadas, sesiones de observación clínica y procedimientos oftalmológicos que pueden transmitirse en tiempo real con fines educativos.

Socio estratégico y acciones

En esta destacable labor, Orbis no está solo, cuenta como socio global desde el 2011 con Omega, la reconocida empresa suiza que fabrica relojes y forma parte de Swatch Group Ltd., que continúa respaldando su misión y contribuyendo a prevenir la ceguera evitable mediante soluciones sostenibles.

En tal sentido, Raynald Aeschlimann, presidente y CEO de Omega, indicó en la visita a Arequipa que Orbis “transforma vidas” a través de los proyectos que desarrolla con su Flying Eye Hospital.

Fotos: Cortesía de Orbis

“Para nosotros es un honor apoyar su labor para poner fin a la ceguera evitable. Cada misión deja un impacto duradero en las comunidades donde trabaja, y nuestra mayor contribución es ayudar a que más personas conozcan la extraordinaria labor que realiza permanentemente. Nos sentimos profundamente orgullosos de esta alianza y del impacto positivo que genera en la vida de miles de personas”, afirmó el ejecutivo.

Para Omega, detrás de cada capacitación, cada procedimiento y cada profesional de la salud que regresa a su comunidad con nuevos conocimientos existe un objetivo compartido: brindar a más personas la oportunidad de preservar o recuperar uno de los sentidos más valiosos, como es la vista.

Esta participación de la empresa suiza no es solo una acción filantrópica, es una inversión directa en el capital humano de las regiones en desarrollo, garantizando que el personal capacitado regrese a sus centros de salud con mejores y actualizadas herramientas.

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El programa desarrollado en suelo arequipeño abarcó talleres intensivos de simulación y entrenamiento clínico en subespecialidades: cataratas, oculoplástica, glaucoma, retina médica, además de anestesiología, enfermería y otros.

Al capacitar a los profesionales que se quedan en el territorio, el programa no solo restaura la vista en el presente; asegura que miles de niños no abandonen las aulas escolares y que adultos mantengan su sustento laboral e independencia.

El Flying Eye Hospital despegó hacia su próximo destino, pero el conocimiento inculcado en Arequipa continuará devolviendo uno de los sentidos más valioso de la vida a miles de peruanos.

Acciones en el Perú

El trabajo de Orbis en el Perú se centra en tres áreas de la atención oftalmológica: el establecimiento de centros de visión y la ampliación del acceso a la atención en zonas rurales; la mejora de la detección, referencias y el tratamiento de la retinopatía diabética; y la creación de una red de derivación, una base de datos digital y la sensibilización sobre la retinopatía del prematuro en hospitales que carecen de recursos.

Fotos: Cortesía de Orbis

Cabe resaltar que, en el 2022 la referida institución internacional estableció una alianza de cinco años con el Minsa para apoyar el fortalecimiento a largo plazo del sistema de salud ocular en regiones del país.

El Instituto Regional de Oftalmología (IRO), el socio de Orbis en el norte del país, se ha convertido en un centro de referencia acreditado y ahora brida servicios oftalmológicos avanzados en esta región.

La presencia del avión hospital oftalmológico en Arequipa se sustentó en el modelo probado, con el objetivo de desarrollar centros de salud de excelencia similares en el sur del Perú, donde persisten preocupantes deficiencias en los servicios de salud ocular.

Es preciso anotar que, debido al acceso limitado a la atención especializada, muchos pacientes se ven obligados a viajar largas distancias para llegar a Lima y a otras ciudades importantes, generalmente a costos inasequibles, mientras los hospitales públicos locales solo pueden brindar atención oftalmológica básica.

Al construir una base sólida para la atención oftalmológica liderada localmente, el proyecto inició el proceso de acercar la atención especializada de alta calidad a los pacientes que más la necesitan, que incluyen pobladores de zonas rurales e indígenas.