América Latina abastece de alimentos al mundo y los fertilizante químicos o sintéticos mejoran el rendimiento de los cultivos por los nutrientes con alta concentración de nitrógeno, potasio y fosfato. Este último abunda en un yacimiento gigante al norte del Perú.

Se trata de Bayóvar (Piura), una de las zonas con reservas de fosfato más grandes de Sudamérica: 258 millones de toneladas métricas de roca fosfórica descubierta en 1950.

En 2005, el Estado se dio cuenta del potencial de este insumo para ser exportado al mundo, por lo que decidió poner en licitación internacional el yacimiento a la empresa brasileña Vale do Rio Doce, pero no fue hasta el 2010 que empezaría su producción y también la necesidad de una planta procesadora de fertilizantes.

Los fosfatos de Bayóvar se exportan

ProInversión era el encargado de la licitación, pero dejó a los postores ofertar lo siguiente: operar la mina y exportar el insumo o hacer una planta de fertilizante fosfatado. Misky Mayo (subsidiaria de Vale do Rio y que ahora pertenece a la estadounidense Mosaic) decidió por exportar la roca fosfórica.

Ahí se genera el corto circuito. El fosfato es la materia principal para fabricar los fertilizantes y el segundo nutriente, después de la urea (fertilizante nitrogenado) más usado por los agricultores.

Andrés Luna Vargas, ex presidente de Conveagro Piura, mencionó que la intención de la empresa fue desde un principio buscar mayor rentabilidad para su negocio.

“ No tienen la necesidad de hacer una inversión en instalar una planta , su lógica está de acuerdo al interés de la empresa”, precisó a Gestión.

La prioridad es Brasil, uno de los mayores consumidores de fertilizantes

Pero, ¿por qué no fabricar el insumo donde tiene su origen?, ¿por qué decidió hacerlo en el extranjero? La respuesta es por la mayor demanda de Brasil (lugar donde se fabrica el fertilizante con el fosfatos extraído desde Perú). Ese país es el cuarto mayor consumidor de fertilizantes del mundo; responsable de cerca del 8% de la demanda mundial y es el mayor importador de dicho producto en la región.

La decisión de crear una planta procesadora dependía de cuan grande es la demanda de fertilizantes. Si hay poca demanda, la inversión para una planta sería una pérdida para la empresa, ya que buscan mayor rentabilidad apostando a “ganar a lo grande”.

El ex director general de Hidrocarburos del Minen, Gustavo Navarro, dijo en su momento a Gestión que en el gobierno de Alan García, allá por el 2008, desaparecieron las plantas de gas natural y urea porque producían 150 mil toneladas al año, a un costo de US$ 250 por tonelada, la cual fue superada por importaciones a US$ 150 que venía de grandes plantas de Rusia.

Sumado a ello, el ex presidente de Conveagro Piura, contó que hay plantas de fertilizantes a menor escala en Piura. “Toda su producción la venden a Ecuador, ya la tienen contratada los ecuatorianos”.

Asimismo, añadió que en Chile también utilizan el fosfato para sus cultivos dándole valor agregado. “Por el sur y por el norte usan lo que es nuestro y no tenemos el uso que deberíamos permitirnos también tener”.

En ese sentido, resaltó que hay una necesidad por importar este insumo, aun cuando existen otras alternativas como es el fertilizante orgánico (el guano de Isla), ya que no es suficiente para abastecer la demanda; además, es menos productivo que el artificial, pues contiene pocos nutrientes.

Planta de Bayóvar y la urgencia de fertilizantes

Si bien hubo un estudio de viabilidad para crear una planta de fertilizantes en Bayóvar en el mismo lugar donde se extrae el mineral, hasta la fecha no existe implementación alguna para llevar a cabo los estudios técnicos.

Al respecto, Rosa Urbina, presidenta de la Cámara Peruana de Fertilizantes Orgánicos (Capefo), sostuvo que es casi imposible tener una planta en el corto tiempo, pues su construcción demandaría casi 10 años.

“El agricultor en promedio utiliza 30 bolsas de fertilizantes químicos por hectárea, pero con el alza de los fertilizantes debido a la escasez, no tendrán más que reducir el uso del insumo”, dijo Urbina.

Asimismo, mencionó que, debido a la escasez, el costo del fertilizante cada día está subiendo. “Hoy la bolsa de 50 kilos está costando S/ 150, antes estaba a S/ 65 y va a subir más por las restricciones de nuestro principal proveedor: Rusia”

“El alto costo de los fertilizantes representa 35% de los gastos que realiza el agricultor para sus cultivos”, resaltó

Así, por ejemplo, mencionó que en los cultivos de cebolla gasta S/ 20,000 por hectárea, en ajo, S/ 25,000 por hectárea; mientras que en camote, S/ 4,000.

Sin embargo, opinó que, si se hace realidad la planta de fertilizantes en Bayóvar, beneficiaría a los agricultores abaratando los costos, es decir, haciéndolo más accesible.

“Sería una buena alternativa para el agricultor, reduciría su precios al 50%, ya que no habría costos de importación”, puntualizó.

Cabe resaltar, que la FAO y el ICCA presentaron un estudio de viabilidad de la planta de fertilizantes en Bayóvar en la anterior gestión del gobierno del expresidente Castillo, sin embargo, por el cambio de gobierno, no se formó una mesa para discutir la propuesta.

Actualmente, hay iniciativas del Congreso, como declaratorias de ley y no un mandato que lleve a las autoridades a crear una comisión y trabajar su ejecución. Sin embargo, el foco estaría en la zona sur: la Petroquímica.

El sector agrícola global consume alrededor de 185 millones de toneladas de fertilizantes anualmente, siendo los más utilizados los nitrogenados, los fosforados y los potásicos.

Cinco países producen el 62% y exportan el 55% de los fertilizantes consumidos en el mundo: Rusia, China, EE.UU, Canadá y Marruecos.

Los principales fertilizantes importados por Perú son: urea (nitrato de amonio) 43%, fosfato18% y potasio 6%.

Solo el 47% de los agricultores peruanos (8 millones) usa fertilizantes para la producción de sus cultivos.

