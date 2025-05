La exportación de pijamas y camisones de punto de algodón alcanzó los US$ 9 millones 110 mil entre enero y marzo del presente año, lo que representa un crecimiento del 31.9% respecto al mismo periodo del 2024, según informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El principal destino de estos productos fue Estados Unidos, con compras que sumaron US$ 8 millones 571 mil, equivalentes al 94% del total exportado. Las prendas ingresaron principalmente a ciudades como Atlanta, Miami, Nueva York y Los Ángeles. Este desempeño también significó un aumento del 31.9% frente al año anterior.

En segundo lugar se ubicó Argentina, con envíos por US$ 207 mil 223 y un notable crecimiento del 126.5%.

Otros mercados relevantes fueron Bolivia, Taiwán, México, Ecuador, Chile, Suecia, Brasil y Uruguay, algunos de los cuales mostraron variaciones significativas, como el caso de Ecuador (+1991.8%) y Chile (+477.1%).

Mujeres y niñas impulsan la demanda

El impulso exportador provino principalmente de los camisones y pijamas de punto de algodón para mujeres o niñas, que representaron el 87.9% del total exportado y generaron ingresos por US$ 8 millones, con un crecimiento interanual del 39.3%.

En contraste, las prendas destinadas a hombres o niños alcanzaron los US$ 1 millón 100 mil, registrando una leve caída del -4.8% respecto al primer trimestre del año pasado.

El transporte de estos productos se realizó casi en partes iguales vía aérea (US$ 4.54 millones) y marítima (US$ 4.51 millones), mientras que una fracción menor se movilizó por vía terrestre (US$ 51 mil 653).

Entre las empresas peruanas que lideraron las exportaciones de camisones y pijamas en el primer trimestre destacan Industrias Nettalco S.A., Manufacturas América E.I.R.L., Catálogo S.A.C., Servicios Flexibles S.A.C. y Texpima S.A.C., consolidando su presencia en los mercados internacionales.

Foro Textil

Con el fin de fortalecer la competitividad de la cadena textil-confecciones y promover su proyección internacional, ADEX realizará la 21° edición del Foro Textil, que se llevará a cabo el 25 de junio en el Hotel Los Delfines.