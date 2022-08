Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), en el mes de mayo se tuvo un crecimiento, observando los índices desestacionalizados (que permite la comparación mes a mes), de 1.3% con respecto a abril, esto luego de haber tenido caídas en los cuatro primeros meses.

Según Phase Consultores, bajo el mismo análisis, se ha visto una contracción en el primer trimestre de 0.46% con respecto al cuarto del 2021, y se estima que el segundo también exponga una reducción frente a los primeros tres meses del año, en alrededor de 0.17%.

Estamos en un contexto de clara desaceleración de la economía y con precios altos por encima del objetivo del BCR. Por ahora, se espera un crecimiento para Perú entre 2.5% y 3% en el 2022, cuando antes se tenía más de 3%. En el 2023 la desaceleración sería más nítida, y no se crecería más de 2%. Con estas cifras Perú queda rezagado y estancado en muchas variables clave como la pobreza, señaló Castilla.

Según el último informe FocusEconomics, Consensus Forecast LatinFocus de agosto del 2022, el crecimiento de la economía peruana para el presente año se ubicaría en 2.6%, cifra menor al estimado de 3.2% que se tenía en enero. Del mismo modo, su proyección de 2.5% para el 2023 se separa del 3% que se tenía para inicios de año.

“Con las actuales proyecciones, el crecimiento del PBI per cápita sería casi de 0% en el 2022. Además, es un crecimiento que no genera la demanda de empleo para absorber la mano de obra que entra al mercado laboral, y no habría una reducción de pobreza. Es claramente un escenario insuficiente para el sostenimiento del país. El enfriamiento se acentuaría en la segunda mitad del año sobre todo por el lado de inversión privada”, apuntó.

Tomando en cuenta cómo han ido los cálculos desestacionalizados se podría decir que el PBI se ha mantenido plano en el primer trimestre, y en el segundo sería una situación similar. En el segundo semestre se esperaría que repunte, pero por el impulso al consumo por los retiros de los fondos de pensiones y de las Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), señaló Isaac Foinquinos, economista senior de Macroconsult.

“En el primer semestre la economía habría crecido, en términos reales, 3.3% con un poco de ayuda por la cuarentena que hubo a inicios de año. Con los precios que se vio del cobre, Perú debería crecer 5%, que es un registro que ayudaría, por ejemplo, a que se reduzca la pobreza. Para el 2023, se tendría una desaceleración más marcada (crecimiento de alrededor de 2%), una caída de la inversión privada en 2%, y una caída de la inversión pública”, agregó.

En esa línea Castilla explicó que la economía se sostiene este año por los retiros de los fondos previsionales, factor que no es sostenible y que refuerza la idea de estancamiento.

Asimismo, destacó que, aunque su aprovechamiento fue limitado por la crisis institucional, parte de la sostenibilidad de la economía pasó por el sector externo a través de los precios de los metales (cobre), situación que ha venido empeorándose y tiene peores perspectivas para el siguiente año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba en enero un crecimiento global de 4.4% y 3.8% para el 2022 y 2023, respectivamente, valores que pasaron a 3.2% y 2.9% en sus previsiones de julio, respectivamente. La reducción en la proyección de crecimiento de los principales socios comerciales de Perú, Estados Unidos y China, destacaron.

“Lo que sostiene la inversión hasta la fecha es Quellaveco. En los últimos meses del presente año y en el año entrante, esta debería ser negativa. Por el lado del consumo se ha tenido un impulso por la liberación de la CTS y los fondos de pensiones y por la recuperación pospandemia. El impulso al consumo y crecimiento inercial se acabará, y no se está aprovechando que el cobre, aunque cayendo, aún se mantendrá alto. Se debería estar creciendo mucho más con un avance en la inversión por encima de dos dígitos”, anotó.

Cabe indicar que una variable clave para inversión privada como la importación de bienes de capital, tiene una contracción acumulada de 5.2% hasta el mes de mayo, según datos del BCR. Particularmente en mayo cayó 13.6% frente al mismo mes del 2021. Por su parte, el último dato de la inversión privada señala un ligero crecimiento de 0.8% para el primer trimestre, mientras que la inversión pública se contrajo en 13.7%.

Proyecciones

Según el último informe de FocusEconomics, Consensus Forecast LatinFocus de agosto del 2022, para el Producto Bruto Interno (PBI) del 2022 la proyección más baja reportada es de 1.4% (FrontierView y Julius Baer) y la máxima es de 5.5% (Scope Ratings). Por su parte, para el 2023, tiene un estimado mínimo de 0.7% (FrontierView) y uno máximo de 3.7% (Julius Baer).

En cuanto a la inflación, el consenso espera que cierre el 2022 en 6.7% y el 2023 en 3.6%.

