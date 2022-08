La visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tercera máxima autoridad de ese país, levantó tensiones con China, pues consideran que la reunión desafía su soberanía frente a la isla, que para ellos es una provincia rebelde.

Como respuesta a ello, China empezó maniobras militares alrededor de concurridas rutas comerciales de Taiwán, lo que amenaza con interrumpir las cadenas de suministro mundiales, que ya están comprometidas por la guerra de Rusia en Ucrania y el COVID-19.

“El potencial efecto de un escalamiento de ese conflicto sería a través de un menor crecimiento chino, menores precios de commodities como el cobre, mayor inflación y recesión global”, indicó Velandia.

Explicó que, en principio, las tensiones entre China, Estados Unidos y Taiwán podrían sumar presiones al escenario de aumento de precios, pues este último país es un importante productor de chips semiconductores (TSMC es la empresa taiwanesa líder mundial en la industria de semiconductores), insumo que sigue manteniendo en el mundo dificultades para la producción y logística.

En relación a ello, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) señaló a Gestion.pe que la escasez de chips semiconductores impacta en el abastecimiento y precios de los autos, razón por la que se podrían contraer las ventas del sector este año. Del mismo modo, actores del segmento de tecnología como Leasein indicaron también lo mismo con respecto a los precios.

“Este es un efecto generalizado. Cualquier escalamiento del conflicto que pueda llevar a un impacto importante en esa industria puede generar dificultades en muchas otras como tecnología o vehículos, retardando los niveles de convergencia de inflación a niveles más normales en los próximos trimestres”, indicó Velandia.

Un incremento en las tensiones en el estrecho de Taiwán, que recorten las exportaciones hacia el resto del mundo seguramente traerían escasez en sectores muy importantes como la electrónica y el automotriz, además de otros bienes. Esto generaría nuevamente una mayor presión inflacionaria y menor crecimiento mundial. Ello golpea también a Perú, señaló Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research.

“De darse, no necesariamente un conflicto armado, sino un bloqueo militar que dificulte la salida de productos de Taiwán traería un nuevo choque de oferta en la economía mundial que no se podría subsanar a corto plazo, pues la industria de chips tiene cierta complejidad. Esto impacta a Perú de manera indirecta, pues el problema no solo afecta a los puntualmente involucrados, sino que trae nuevas presiones inflacionarias, y un menor comercio y crecimiento mundial”, indicó.

Avances en el conflicto de China con Taiwán traerían un menor crecimiento del primero, pues es muy dependiente de la isla en el abastecimiento de chips. En ese sentido, un menor crecimiento del gigante asiático afectaría a economías emergentes como la peruana a través de menores precios de commodities, particularmente del cobre, señaló el representante de Credicorp Capital.

“Por ahora, China ha impuesto sanciones económicas a Taiwán, pero ha excluido al sector de semiconductores pues es muy importante para ese país. Cualquier escalamiento en el conflicto podría llevar a una dificultad adicional en las cadenas globales de valor, que perjudicaría el crecimiento chino, el cual empieza a generar temores por el potencial impacto sobre la economía mundial y sobre el mundo emergente. Los commodities, como el cobre, se verían castigados y con ello las exportaciones peruanas”, advirtió.

Cabe indicar que el tipo de cambio en el Perú se beneficia directamente por los mayores precios de metales como el cobre, pues ello implica una mayor oferta de divisas para la economía, lo que ha podido incluso sopesar efectos idiosincráticos como la incertidumbre política. Asimismo, un menor precio de este metal tiene un impacto fiscal en la economía nacional, según analistas.

Perea mencionó que, en el corto plazo, los mercados van a ir internalizando un escenario de conflicto, lo que va en contra de economías emergentes como Perú.

“No es normal ver a China haciendo ejercicios militares de amplia envergadura frente a Taiwán, y este riesgo siempre estará cotizado en los mercados induciendo mayor volatilidad. En esta situación seguro habría una búsqueda de activos seguros, lo que afectaría a los de economías como la peruana. Dependiendo de cómo vaya avanzando el escenario se podrían ver salidas de capitales, depreciaciones, aumentos en la percepción de riesgo, Aún no estamos en esa situación, pero los mercados lo observan con expectativa”, explicó.