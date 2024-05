Humberto Marín, gerente comercial de Urbana, reveló que, si bien lograron al cierre del 2023 un incremento del 8% en su facturación con S/ 180 millones, el dinamismo pudo ser mejor de no ser por algunos factores políticos y las tasas de interés de los bancos que hicieron que las familias posterguen momentáneamente la adquisición de vivienda. No obstante, el inicio del 2024 ha sido alentador para la compañía.

“En este primer trimestre estamos en casi al 90% en ventas brutas y lo que estamos apuntando es llegar al 100% de cumplimiento en el año. Para este 2024 esperamos llegar a los S/ 240 millones”, dijo el directivo.

Aumenta ritmo de construcción

Para este 2024, Urbana ha decidido desarrollar más proyectos inmobiliarios, sin embargo ahora se centrará en nuevas zonas. Y es que, si bien en el 2023 la construcción de sus tres iniciativas estuvieron en Lima Top (San Isidro, San Borja y Miraflores) e implicó una inversión de S/ 40 millones, para este año el desembolso subirá a S/ 55 millones para sacar adelante siete edificios, ritmo que apuntan mantener hacia adelante.

“Normalmente nuestra proyección estaba entre cuatro lotes para su desarrollo, pero para este año hemos tenido un incremento de casi el 70% para la construcción de siete iniciativas. Estaremos entre Lima Moderna y Lima Centro, viendo desarrollos en Pueblo Libre, Breña, Surquillo, Lince, Magdalena y San Miguel”, puntualizó Marín.

De acuerdo al ejecutivo, esta mayor cantidad de proyectos también responde a que la inversión en estas nuevas zonas son un poco menores. En ese sentido, señala que impulsarán siete iniciativas inmobiliarias en promedio con un rango de 100 a 120 viviendas en cada uno, ya que así podrán absorber la demanda existente del mercado y lograr el crecimiento esperado por la compañía.

Consultado sobre si también desarrollarán proyectos en otras zonas como Lima Norte o Lima Sur, Humberto Marín mencionó que, si bien siempre están en constante evaluación de alternativas de inversión, por el momento se están centrando en Lima Top y Lima Centro, los cuales van en línea con su estrategia de ofertar viviendas que permitan a las familias transportase en 15 minutos a su centro de labores, instituto educativos y lugares recreativos.

¿Desarrollo en provincias?

En cuanto al desarrollo de proyectos inmobiliarios fuera de Lima, el ejecutivo de Urbana mencionó que si bien hay tenido algunas alternativas en Chiclayo y Trujillo, a la fecha no han podido concretarlo y por ello este año se concentrarán en sus siete iniciativas ya cerradas en la capital. No obstante, añade que ello no impide que sigan explorando opciones al interior del país.

“Dependerá de la propuesta de valor que se encuentre en las evaluaciones de flujo financiero, del estudio de mercado y del desarrollo de proyecto que se genere. Seguiremos evaluando la mejor alternativa de inversión en dos frentes: darle una propiedad formal a los clientes y buscar la rentabilidad en el desarrollo y negocio inmobiliario”, anotó.

Los datos

Ticket. El precio promedio de las viviendas que oferta Urbana se encuentran en un rango de S/ 400,000 a S/ 430,000. En detalle, un inmueble con un dormitorio puede costar S/ 230,000 y uno de tres habitaciones llega hasta los S/ 470,000.

Tendencia. El 13% de los clientes de Urbana adquiere una vivienda con fines de inversión, es decir, para alquilarlo a un tercero. En su mayoría son jóvenes.

Beneficio estatal. El 95% de las viviendas que construirá Urbana este año acceden al programa crédito Mivivienda.

