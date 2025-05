La compra de la pesquera Centinela, del Grupo Romero, por parte de Exalmar refleja la solidez financiera de la compañía, la cual se evidenció en el primer trimestre de 2025. Durante este periodo, Exalmar registró un crecimiento de dos dígitos, impulsado por un aumento en las ventas de harina y aceite de pescado.

En detalle, las ventas totales de la pesquera ascendieron a US$ 149.9 millones, lo que representó un crecimiento del 22% respecto al mismo período de 2024 (US$ 123 millones). Dicho desempeño fue el resultado de una normalización post Fenómeno El Niño.

En la segunda temporada de pesca de 2024 en la zona centro-norte del país, Exalmar alcanzó el 100% de pesca de su cuota propia, contribuyendo a la captura total del sector, que llegó al 97.2% de la cuota global. Así, la compañía procesó 439,866 toneladas métricas de anchoveta, logrando un participación del 18.2% en el mercado.

Además, durante este primer trimestre del año, Exalmar logró un incremento del 221% en la producción de harina de pescado en comparación con el mismo período de 2024, alcanzando las 28,500 toneladas métricas. Asimismo, la producción de aceite de pescado experimentó un crecimiento de 1,158% con una producción total de 4,000 toneladas.

¿Cuánto fue el Ebitda de Exalmar?

Exalmar logró una utilidad neta alcanzó los US$ 14.5 millones al primer trimestre de 2025, frente a los US$ 4.8 millones del primer trimestre del 2024, lo que representó un incremento de 202%. El ebitda también aumentó un 75%, alcanzando los US$ 32.4 millones.

Además, la utilidad neta de los últimos doce meses fue de US$ 39.7 millones, frente a una pérdida de US$ 14.1 millones en el mismo periodo del año anterior, resultado impactado negativamente por los efectos del Fenómeno El Niño durante el 2023.

El desempeño de la compañía en este inicio del 2025 se debe por varios factores, entre ellos, el aumento de la cuota de pesca, así como la venta de aceite de pescado, que creció 461%. Dicho resultado se explica por la recuperación del contenido graso de la anchoveta, que impulsó la producción y ventas, aunque parcialmente compensado por una caída del 76% en el precio debido a la mayor oferta.

Respecto al Capex, la pesquera ejecutó inversiones por US$ 2.3 millones, superiores a los US$ 1.7 millones registrados en el mismo periodo del 2024. Estas inversiones estuvieron enfocadas principalmente a mejoras y mantenimiento de plantas y embarcaciones de CHI (Consumo Humano Indirecto).