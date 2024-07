Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispanoaméricana contó que han aportado toda la información que se les ha requerido. “Es un modelo que por fortuna hemos tenido ya la confianza del regulador chileno y colombiano. Creemos que es un modelo gana - gana”.

Sobre la posibilidad de recibir la aprobación de parte del regulador este mes o el siguiente, Gómez dijo que están a la espera de la decisión. “Estamos muy cerca, por los tiempos regulados. La propia legislación peruana establece unos tiempos concretos y debería ocurrir”.

Según comentó, el modelo de desplegar la fibra óptica, como se realiza con PangeaCo, ha funcionado de manera exitosa en otros países. “Ganan los operadores pueden acceder a este vehículo; y pueden competir por quien brinda el mejor servicio o lleva la mejor propuesta de valor. La infraestructura lo que te permite es desplegarla de manera más eficiente”.

Cabe precisar que en Chile ya se tiene a cuatro competidores conectados en la red; mientras que en Colombia dos. En el caso del mercado chileno, el vehículo neutro permitió acelerar en dos años el despliegue de fibra óptica.

“Es un modelo que, al establecer redes neutrales de fibra puedes concentrarte en acelerar el despliegue en la mayor cantidad de lugares, empresas; concentras todo el foco en el mayor despliegue y competimos de manera importante”.



Al ser consultado sobre las expectativas para Perú, bajo este esquema, mencionó que la meta es llegar al 2026 a 5.6 millones de clientes. “En el corto plazo a 4.5 millones”.

Conectividad

Sobre la relevancia de la conectividad, Gómez remarcó que lo primero es entender que la magia de la digitalización, de la revolución digital, depende de la conectividad. Todo este ecosistema de socios conectados y que a través de nuestras redes de telecomunicaciones pueden llegar a los estudiantes, a los ciudadanos a las pymes y empresas.

En esa línea, resaltó que hay un incremento en la productividad de 1.3 por cada 1% del índice de digitalización. “Es decir, hay un multiplicador directo entre la inversión que se hace en digitalización que se refleja en la productividad. También, estamos convencidos que la digitalización es lo que nos permite generar los empleos que se requieren para este entorno digital y obviamente, también nos plantea un reto que es conectar a los no conectados, cerrar brechas”.

“Si no actuamos sobre los no conectados podemos abrir aun más la brecha que ya tenemos. Que fundamentalmente se da en el mundo rural (...) Hay una responsabilidad de conectar a los no conectados. De manera que, el entorno de las comunicaciones y de la digitalización, tiene que estar basado en la sostenibilidad integral: financiera y armonizada con todos los stakeholder”, sostuvo en el marco del Hispam Digital Forum.

Actualizar la regulación

Para una mayor cobertura y despliegue se requiere adecuar los marcos regulagorios.

Nota en desarrollo