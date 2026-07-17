La recuperación del tráfico aéreo internacional viene reactivando el mercado aerocomercial peruano. Entre enero y marzo de este año, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez movilizó 3.19 millones de pasajeros en vuelos internacionales, superando incluso los niveles registrados antes de la pandemia. De acuerdo con las cifras, el volumen de viajeros creció 1.9% respecto al mismo periodo de 2019, lo que equivale a cerca de 60,000 pasajeros adicionales frente a los niveles previos a la crisis sanitaria. En este escenario, ¿cómo lo espera aprovechar Star Perú?

En un contexto de recuperación del mercado aéreo internacional, Star Perú busca mantener abierta la posibilidad de a operar vuelos fuera del país. La aerolínea, que actualmente concentra sus operaciones en rutas domésticas, solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la renovación de su permiso de operación para prestar el servicio de transporte aéreo regular internacional de pasajeros, carga y correo.

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La solicitud, presentada el 22 de mayo de 2026, contempla la operación de las rutas Lima–Bogotá (Colombia), con hasta siete frecuencias semanales; Lima–Punta Cana (República Dominicana), Lima–Miami (Estados Unidos) y Lima–Panamá, con hasta 14 frecuencias semanales cada una; así como Lima y/o Chiclayo y/o Piura hacia Quito y Guayaquil (Ecuador), con hasta siete frecuencias semanales en cada caso.

Según el aviso publicado por la DGAC, en el boletín oficial del diario El Peruano, la aerolínea plantea operar estas rutas con aeronaves Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 y Bombardier Dash 8, teniendo como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La publicación de la solicitud forma parte del procedimiento establecido en la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. Como parte del proceso, los operadores aéreos que actualmente atienden las mismas rutas o segmentos podrán presentar oposición, la cual será evaluada en una audiencia pública, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

La solicitud presentada ante la DGAC forma parte del procedimiento para renovar el permiso de operación internacional y aún debe ser evaluada por la autoridad aeronáutica. Foto: Star Perú

¿Star Perú ya contaba con permisos para operar rutas internacionales?

La solicitud presentada este año representa un cambio respecto a la autorización con la que contaba la empresa. En septiembre de 2025, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) renovó a Star Perú su permiso de operación para prestar el servicio de transporte aéreo no regular internacional de pasajeros, carga y correo por un periodo de cuatro años (chárter o vuelos no programados).

Esa autorización, de carácter administrativo, comprendía operaciones internacionales no regulares y establecía que la aerolínea debía cumplir con los requisitos técnicos, legales y económico-financieros para desarrollar sus operaciones.

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Con ese permiso, la aerolínea quedó habilitada para realizar operaciones internacionales no regulares hacia diversos países de América del Norte, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, teniendo como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.