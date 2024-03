Gestión conversó con Erik Castillo, CEO de Publicis Groupe Perú, quien indicó que, al cierre del 2023, la compañía tuvo un crecimiento del 8% y que, para este año, esperan crecer a doble dígito si es que la coyuntura política y social se mantiene estable. “El año pasado cerramos con una facturación de US$ 110 millones, aproximadamente. Este año tenemos como meta crecer a doble dígito entre el 15 y el 18% y, para eso, nos vamos a enfocar en ofrecer soluciones multidisciplinarias para el cliente. No solo ligado a la publicidad tradicional”, señala.

Un cambio integral hacia las unidades de negocio

El cambio de estrategia en la multinacional francesa Publicis Groupe se dio hace 7 años, detalla Castillo. “La industria del marketing y la publicidad siempre estuvo fragmentada: Media iba por un lado, Creatividad y Producción por otro. Entonces, hace 7 años se decidió romper esta estructura para centralizar y agrupar todas nuestras marcas en un solo P&L reporting. Esto hizo que todas las empresas que pertenecían al portafolio se convirtieran en business units y se concentraran en encontrar soluciones a nivel multiplataforma. Así, cambiamos las reglas del juego para el mercado y eso nos abrió muchísimas oportunidades”, explica.

Castillo asegura que, actualmente, Publicis Groupe es la única compañía de publicidad a nivel mundial que ha crecido orgánicamente en un 6 %. “Es 2 veces más de lo que crece el segundo competidor, que lo hace al 3 %. Y esto se replica en todos los continentes”, agrega.

Bajo esa misma línea de soluciones multiplataforma, la compañía abrió su división Publicis Commerse en el 2023. Esta propuesta tiene 3 vertientes: producto, en donde ofrecen la tecnología CitrusAd; consultoría, en donde ayudan a las compañías que quieren entrar al mundo del market place y, finalmente, media, en donde buscan cómo hacer más eficientes los planes de medios de sus clientes.

“El crecimiento de la unidad Commerce ha sido exponencial y la tendencia en el mercado va al alza. Por ejemplo, tienes un retail que usa nuestra tecnología CitrusAd, que ingresa al e-commerce y, a la vez, poder generar ingresos convirtiéndose en un publisher, porque invitan a sus partners que venden productos dentro de su plataforma a realizar advertising dentro de la misma”, explica Castillo.

La estrategia y su inversión

Para cumplir con la meta del crecimiento a doble dígito este año, Publicis Group invertirá entre US$ 5 y US$ 7 millones y su estrategia se centrará en tres pilares: desarrollo de talento y la incorporación de inteligencia artificial, seguir construyendo soluciones multidisciplinarias para los clientes y una campaña agresiva en la nueva unidad de negocio Publicis Commerce.

“Este crecimiento al que apuntamos se compone, en su mayoría, de forma orgánica con los clientes que ya tenemos y se enfoca en contestar esta pregunta: ¿cómo resolvemos más de sus problemas con nuevas soluciones que no están usando el día de hoy? Y nuestra segunda fuente de crecimiento sería captar nuevos clientes a nuestra cartera”, detalla el gerente general.

DATO

El costo de la implementación tecnológica tiene que ver con el número de productos que tiene el cliente y de cuántas visitas recibe el market place. “El costo mensual podría oscilar entre los US$ 10,000 y US$ 80,000, en promedio. Hay experiencias donde el cliente llega a invertir más de US$ 1 millón al año, pero eso solo representa el 5% de todo lo que están vendiendo (y ganando) en advertinsing dentro de su sitio”, asegura Castillo.

