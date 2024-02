El Super Bowl es considerado como uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el cual ha logrado cautivar a una audiencia diversa que se divide entre los fanáticos del deporte y la NFL, así como aquellos que sintonizan especialmente para disfrutar del espectáculo de medio tiempo. Conozca los detalles de la próxima edición, el LVIII del Super Tazón o Super Bowl, el cual se llevará a cabo el 11 de febrero el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada (Estados Unidos), además del rol de las marcas en dicho espacio depotivo.

En la edición anterior (Super Bowl LVII), se estimó que 113,06 millones de espectadores sintonizaron el evento el 12 de febrero de 2023, según datos de audiencia media proporcionados por Nielsen. Esta edición se posicionó como la segunda más vista en la historia, siendo superada únicamente por la Super Bowl XLIX en 2015, con una audiencia de 114,810,000 espectadores.

Para el próximo evento a celebrarse este domingo 11 de febrero, que enfrentará al campeón de la AFC contra el de la NFC, las entradas para este espectáculo oscilarán entre los US$ 533 y los US$ 3100. A nivel televisivo, el partido se transmitirá en más de 180 países y en 25 idiomas.

La publicidad en el evento

Desde sus inicios, todas las grandes compañías desean presentar sus productos, películas y/o servicios en la gran final de la liga, la cual se ha convertido en una festividad, no oficial, en Estados Unidos. Según el medio especializado The Hollywood Reporter, se sabe por información oficial que, para esta edición, por 30 segundos de comercial, la CBS (cadena que transmitirá el partido en EE.UU.) recibirá US$ 7 millones, un incremento de medio millón con respecto a la edición anterior.

En la línea de tiempo, desde 1967, cuando las cadenas CBS y NBC transmitieron el Super Bowl I , el costo publicitario aumentó un 16.470,59 %, que ajustado a la mencionada inflación sería un 1879,75%. Sin duda, estos costos publicitarios se ven reflejados en el crecimiento exponencial que tuvieron las telecomunicaciones alrededor del mundo, además de la masificación del deporte rey estadounidense a lo largo de dicho país.

Para esta edición, Paramount (compañía dueña de CBS, Nickelodeon, MTV, entre otras señales reconocidas) tenía para principios de noviembre todos sus espacios publicitarios del Super Bowl vendidos, en lo que significa un récord con respecto a recientes ediciones. Para lograr esto, Paramount y CBS tuvieron dos ventajas: la primera de este fue el leve aumento del 8,33% por los 30 segundos de publicidad, siendo un gran incentivo para las empresas de años anteriores a volver a estar por un costo similar.

Rihanna durante su performance en el show del medio tiempo del Super Bowl LVII (Foto: AFP)

Devonta Freeman, corredor de Los Atlanta Falcons, durante la disputa del Super Bowl 2017 (Foto: AFP)

¿Qué acciones despliegan las macas?

José Ruidias Rojas, profesor de Marketing de Pacífico Business School, destacó que las marcas esperan este evento para dar su mayor esfuerzo económico y creativo en acciones publicitarias. “Es el evento más caro del mundo y la estrategia depende mucho del formato y espacio que adquieran las firmas”, señaló.

Con relación a los tipos de publicidad que se emplean, Ruidias destacó dos principales. “El primero es del tipo táctico, que hace referencia a realizar lanzamientos de nuevos productos o servicios. Desde hace unos años, podemos ver la presencia de un gran porcentaje de bancos digitales, empresas de criptomonedas y empresas de tecnología (software). Los productos de consumo masivo también tienen una gran relevancia”, explicó.

Por su parte, el especialista comentó que el segundo tipo de publicidad está relacionado con el fortalecimiento de la confianza de la marca. “Al ser tan cara la aparición en el evento, aparecer en algún espacio del Superbowl se asocia a la marca con la solidez de la empresa”, señaló.

Además, Ruidias señaló otro tipo de publicidad que ha ganado relevancia en los últimos años se relacionado con campañas de concientización. “Vemos estrategias por parte de ONG’s o empresas relacionadas a la sostenibilidad, empleando llamados a la acción o Call to Action. Todas estos grandes esfuerzos se ven replicados, posteriormente, en toda su estrategia digital en redes sociales”, anotó.

Super Bowl tuvo su primera edición en 1960. (Foto: Getty)

Pepsi Half Time Show

En enero de 1993, durante el Super Bowl XXVII en Pasadena, California, Michael Jackson fue la primera superestrella en participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Acompañado por un coro compuesto por 3500 niños locales, marcó un hito en la historia de este evento. Desde entonces, este espacio ha sido ocupado por diversas figuras, como Bruno Mars, Katy Perry y Snoop Dogg, por mencionar algunos.v

Para la próxima edición, la National Football League (NFL) y Apple Music confirmaron a través de sus plataformas de redes sociales que Usher será el artista destacado en el espectáculo de medio tiempo. El cantante estadounidense es una figura destacada en los géneros de R&B, Dance y Pop, con éxitos musicales como “Yeah”, “Somebody to Love” y “U Got It Bad”, consolidándose como uno de los artistas masculinos más influyentes en la industria musical.

Usher recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Foto: EFE)

