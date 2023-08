Los Dallas Cowboys de la NFL es la franquicia más cara de todas la ligas deportivas del mundo, ya que está valorada en US$ 9,200 millones, informó este martes Sportico, plataforma digital de la industria del deporte.

A pesar de que Dallas sólo ha ganado cuatro partidos de playoffs desde 1997 y no llega a un Super Bowl desde la temporada 1995, ha revolucionado la manera de hacer negocios en la NFL.

En 2022 sus ganancias por patrocinios superaron los US$ 200 millones y sus ingresos por asistir a suites de lujo en su casa, el AT&T Stadium, superaron los US$ 100 millones.

En total, el equipo del millonario petrolero Jerry Jones, quien adquirió al equipo en 1989 a cambio de 140 millones de dólares, obtuvo US$ 1,050 millones en ganancias en la temporada 2022.

Fundados en 1960, a los Cowboys se les conoce como el America’s Team (el equipo de América), sobrenombre que recibieron en 1978 por su popularidad y porque su insignia, una estrella solitaria en el centro del casco, era tan reconocida como las grandes luminarias de Hollywood y personalidades de la política estadounidense.

En el segundo lugar de valor de está lista aparecen los New York Giants con US$ 7,040 millones ; un escalón atrás están Los Angeles Rams, US$ 6,980 millones; seguidos de New England Patriots, US$ 6,700 millones; y San Francisco 49ers, US$ 6,150 millones. Todos, de la NFL de fútbol americano.

La franquicia con menor valor de mercado en la NFL según este análisis es la de los Cincinnati Bengals, con US$ 4,000 millones.

“La NFL es vista como el estándar del oro en la forma en que se administra por sus finanzas y por su planificación a largo plazo. Se puede argumentar que estas valoraciones son en realidad modestas”, explicó a Sportico, Marc Ganis, consultor de la NFL para varios equipos.

De las 25 franquicias deportivas más valiosas del mundo que aparecen en el informe, 16 son de la NFL. Les siguen tres equipos de la National Basketball Association (NBA), la Major League Baseball (MLB) y del fútbol a nivel mundial, respectivamente.

Según la plataforma digital, gracias al análisis que realizó junto a más de 35 banqueros, abogados, ejecutivos de equipos, propietarios y consultores involucrados en la NFL, determinó que en conjunto los 32 equipos de esta liga tienen un valor de US$165,000 millones.

Fuente: EFE

