Michel Seiner, socio gerente de Seinauer & Cía., señaló que 2025 cerró con resultados positivos, tras un cambio clave desde 2024 en el modelo de negocio de Mercado 28: dejaron de subarrendar los espacios gastronómicos para pasar a gestionarlos directamente. “Antes, los ingresos venían del alquiler de los puestos. Ahora, provienen de la venta total del mercado. Con ese cambio, la utilidad se multiplicó casi por 10 y alcanzó su nivel más alto desde que abrimos”, afirmó a Gestión.

Además, ha puesto mayor atención a su oferta de bebidas (incluye la carta y barra central), impulsada por la creciente demanda de cervezas y cócteles sin alcohol, especialmente entre el público joven. “En 2024, el 10% de nuestras ventas de cócteles correspondió a versiones sin alcohol. En 2025, esa proporción subió al 13% y no va a disminuir; por el contrario, seguirá creciendo. Este año podríamos alcanzar al menos el 15%”, señaló.

Dicho giro en la estrategia también se ha visto reflejado en el desempeño de Perusuyo, una de las marcas del grupo que opera en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. El formato comenzó operaciones en junio de 2025 y, aunque todavía no cuentan con cifras detalladas, Seiner destaca su buen arranque, impulsado especialmente por el aumento estacional de ventas en diciembre. “Creo que con un año completo podremos evaluar si hubo un crecimiento mes a mes”, comentó.

Michael Moldauer y Michel Seiner son socios de Seinauer & Cía., la empresa operadora de Mercado 28.

Perusuyo apunta a México y Chile, mientras Mercado 28 se reordena en Lima

Con ese impulso, Seinauer & Cía. mantiene latente su objetivo de internacionalizar Perusuyo, una meta anunciada desde el año pasado. Aunque todavía no hay negociaciones en curso, la intención es clara: llevar la marca fuera del entorno aeroportuario, hacia un espacio donde la comida peruana esté más presente y accesible.

“A fines del año pasado comenzamos a explorar la posibilidad de llevar la marca fuera del Perú. Aún está en una etapa muy incipiente y no hay nada definido, pero nuestra intención es avanzar en ese camino durante este año”, comentó Seiner.

Entre los mercados que evalúan figuran México y Chile, países donde buscarán ingresar de la mano de socios locales del rubro gastronómico. “En nuestras primeras exploraciones en México, nos reunimos con operadores que manejan hasta 15 restaurantes”, detalló.

Mientras tanto, en el mercado local, la estrategia se ha centrado en consolidar la presencia de Mercado 28 a través de sus locales en Surco y Miraflores. Este último concentra un 35% de sus ventas provenientes del turismo.

“Hoy podemos operar en espacios más pequeños porque ya no dependemos del cobro de rentas. Si encuentro un local que se ajuste mejor al modelo, puedo mudarme, cerrar uno, abrir otro y luego expandirme con dos más. En 450 m2 puedo tener cinco o seis marcas, en lugar de las once o diecisiete que tenía antes. En los próximos seis meses, tal vez se concrete una mudanza”, aseguró.

De cara a los próximos dos o tres años, la empresa proyecta sumar al menos tres nuevos locales en Lima. De esa manera, esperan mantener su ritmo de crecimiento y cerrar 2026 con un aumento del 7% en ventas respecto al año anterior.

Más datos sobre Mercado 28:

Seinauer & Cía. Es la empresa operadora de Mercado 28, cuyos socios son Michel Seiner, Michael Moldauer, Mary Moses y Carolina Niño. La firma se dedica a proyectos de gastronomía y hospitalidad.

Mercado 28. Seinauer & Cía. lanzó Mercado 28 en 2018 como una de sus principales iniciativas, pues fue el primer mercado gastronómico del Perú.

Locales. El ejecutivo gestiona dos locales propios de Mercado 28: el primero en Miraflores, ubicado en Balboa Strip Mall, y el segundo en Surco, dentro del centro comercial El Polo.

Ticket. El ticket promedio de consumo en Mercado 28 oscila entre S/ 30 y S/ 40, aunque puede variar según la oferta. Por ejemplo, un banquete para cuatro personas, diseñado para celebrar el Año Nuevo Chino , cuesta S/ 89, lo que equivale a menos de S/ 30 por persona.

Perusuyo. En 2025, la empresa ingresó al nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez a través de un joint venture con Inversiones FISA, con la que opera Perusuyo, su segunda marca gastronómica.