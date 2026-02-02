Seinauer & Cía. lanzó Mercado 28 en 2018 como una de sus principales iniciativa y el primer mercado gastronómico del Perú. (Foto. Mercado 28).
Seinauer & Cía. lanzó Mercado 28 en 2018 como una de sus principales iniciativa y el primer mercado gastronómico del Perú. (Foto. Mercado 28).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Mercado 28, la marca de food hall (mercado gastronómico) y operado por la empresa Seinauer & Cía., ajustó su modelo de operación y muestra el impacto que ha tenido en su rentabilidad en 2025. Además, presenta los avances de Perusuyo en el aeropuerto Jorge Chávez, los planes de internacionalización de la marca y las proyecciones de crecimiento para los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

Gastronomía: Esta es la receta de Le Cordon Bleu Perú para seguir expandiéndose
El Centro Histórico de Lima renace: nuevas inversiones, marcas y las ventajas fiscales
Perú Mucho Gusto busca récord en turistas extranjeros y triplicar venta de emprendedores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.