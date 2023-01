En el marco de la crisis política y social por las movilizaciones de los protestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, representantes de los gremios empresariales de los sectores agrícola, avícola y ganaderos se pronunciaron sobre las pérdidas del comercio, el desabastecimiento de alimentos y el alza de los costos de productos debido a los bloqueos de las carreteras.

Según José de Zavala, integrante la Asociación Peruana de Avicultura, los peruanos están gastando más de S/10 millones al día, debido al desabastecimiento y la poca oferta de huevos en los mercados debido a las manifestaciones en carreteras.

“Hoy en día todas las familias del Perú están gastando en huevos más o menos S/ 17 millones más al día, eso significa que cada familia del Perú está gastando S/ 1 más de lo que debería, lo que sería por los mismos huevos S/ 30 por mes. Es decir, estamos sacando al bolsillo de todos los peruanos, de los que tienen y no tienen, S/ 30 diarios que no tendrían por qué gastar”, precisó.

A ello, Julio Favre, presidente de la Asociación Peruana de Avicultura, agregó que hay 500,000 puestos de trabajo directo e indirecto que se ven afectados, y, con esta situación, se puede perder hasta el 50% de la capacidad de trabajo en el sector.

LEA TAMBIÉN: Avícolas de Tacna y Rico Pollo de Arequipa en jaque ante falta de insumo vital por protestas

“Hay 1,000,000 de personas afectadas solo en el sector de Avicultura. Acá lo que está en riesgo es la alimentación de los más pobres, y tendremos más consecuencias. Si no paramos esto hoy, la situación va a ser catastrófica para nuestro país en cuanto a seguridad alimentaria”, mencionó.

Y es que, de acuerdo a Favre, el sector produce S/ 15 millones al año, no obstante, al día de hoy hay pérdidas que serán un problema que se verá en los próximos 10 meses.

“Pero si se calcula que se pierde el 50% (de producción), se habla de S/ 7 millones de ingresos a la gente que trabaja”, señaló.

En otro momento, De Zavala informó que se ve afectado también los mercados, como lo que viene sucediendo en Madre de Dios, “donde el desabastecimiento es brutal”.

Sector de ganaderos lecheros

Por otro lado, de acuerdo a Oscar Vilca , presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros de Majes de Arequipa (AGAL) se ha perdido más del 50% de la producción de leche, lo cual afecta los puestos de trabajo de familias, y se traslada a los consumidores.

“Antes del 12 de diciembre se producían 1,200,000 kg de leche al día, y a la fecha, solo se producen 600,000 kg por día. Hay familias de ganaderos comprometidas por estos eventos de bloqueos, paralizaciones y demás situaciones que nos hemos visto envuelto. (...) Nos ha afectado gravemente y también a los consumidores, principalmente las amas de casa, mujeres gestantes, niños y personas de la tercera edad. No pueden llegar nuestros productos a los mercados y se está generando desabastecimiento no solo al sur del Perú, sino en todo el país, porque nosotros producimos casi el 50% de leche producida a nivel nacional”, destacó.

En cuanto a las pérdidas, a la fecha, según Vilca, se pierde S/ 1 millón al día al no poder alimentar correctamente a las vacas, lo que sumará la cantidad de productores que se declararán en quiebra, y que repercutirá en el alza del precio de los costos en mercados.

“Hemos tenido que bajar el número de ordeños de nuestras vacas porque ya la producción es mínima y hemos tenido que despedir a nuestros trabajadores. También dejamos de comprar insumos a nuestros proveedores. Por el momento no hay vistos de solución a este problema”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Cajamarca y Áncash luchan por mantener a flote el turismo apunta de carnavales

Sector agrario

En tanto, Alejandro Fuentes , presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), mencionó que el caso de los productores agrícolas es igual de grave, debido a que los productos que no se cosechan terminan en pérdidas directas para los productores.

“Producto que no se puede cosechar, es producto que se pudre en el campo. La sandía, el zapallo, las uvas, una enorme lista de productos que se pierden en el campo, en una población con problemas de alimentación severa”, señaló.

En cuanto a los productos, Fuentes señaló que se atraviesa una situación crítica debido al gran incremento de pérdidas. De acuerdo a las cifras de AGAP, hoy en día el producto de mayor valor y que se ve más afectado es la uva de mesa, porque cada día que pasa se pierden US$ 10 millones.

“De ese monto, el 40% va dedicado a jornales, es decir, que hoy en día hay peruanos que están dejando de percibir esos US$ 4 millones al día”, mencionó.

“En el caso de Ica, esto tiene acumulado 20 días, entonces solo en uva hay una afectación a hoy de US$ 200 millones en pérdidas. De toda esa uva que está retenida, saldrá de golpe y habrá una afectación sobre tres. Yo estimo que al final, solo en uva de mesa, llega a ser US$ 300 millones. Para el sector agrícola, esto debe estar rondando a los US$ 800 millones. Y se viene la campaña de palta en la sierra y los productores están preocupados porque no podrán mover sus productos hacia la costa”, indicó.

Esto se traslada el alza de costos, de acuerdo a Fuentes, la papa con respecto al año pasado, ha subido en Lima 75%, en La Libertad, 112%, y en Madre de Dios,127%.

Sector porcicultores

Por el lado del sector de porcicultores, Gustavo Robinson , vicepresidente de la Asociación Peruana de Porcicultores, señaló que hay una gran afectación debido a la falta de alimentos para los cerdos, lo que afecta directamente en la capacidad de los productores, por lo que se exige la apertura de carreteras.

“El sector está desesperado, lo conforman cientos de pequeños productores. Los cuales no tienen acceso para alimentación de sus cerdos, y la soja que es la fuente de proteína para la alimentación de los cerdos en su mayoría proviene de Bolivia. Al no tener como alimentarlos, le están dando maíz puro, que retrasa su crecimiento, que se mueran cientos de cerdos, todos esos pequeños productores están camino a la quiebra que desabastecerá el mercado de cerdos. El productor grande de cerdos siempre tiene la fuente y las posibilidades de conseguir una alternativa para alimentar a sus cerdos, algo que no pasa con el mediano y pequeño productor”, señaló.

Asimismo, Felipe Noriega , director de la Asociación Peruana de Porcicultores, señaló que esta crisis afecta a los productores de alimentos y recursos perecibles, debido a que enfrentan la pérdida total de sus producciones.

“Producimos un recurso que es perecible, que no se puede guardar, lo que desencadena la perdida total del recurso. (...) El alimento es bien vital para todos y obviamente es un porcentaje importante en el gasto de las personas más vulnerables. Lo que está pasando actualmente traerá como consecuencia el incremento de costos”, indicó.

Finalmente, Noriega señaló que la pérdida económica más importante que hoy está sufriendo el sector y las industrias, es la pérdida de capacidad adquisitiva que tienen todos los peruanos, porque hoy en día los productos que se comercializan son más caros. “Y obviamente al peruano que más le afecta es al más vulnerable”, finalizó.

Pequeños productores

Oscar Vilca, de AGAL, informó que actualmente son más de 10,000 familias ganaderas que “prácticamente están en la quiebra”.

“Se perderán 200,000 puestos de trabajo, directos e indirectos. (...) Difícil recuperarse, la ganadería no se hace de un día para el otro, son años y años de crianza y de mejoramiento genético que ha habido en las vacas para alcanzar los niveles de producción que se tenía. Volver a producir lo mismo demorará por lo menos alrededor de unos 10 años más, y ya seguramente no seremos las 10,000 familias ganaderas, serán 2,000″, dijo.

En tanto, por el lado de la producción de huevos, hay cerca de 1,000 productores a nivel nacional que se ven afectados por la crisis social.

“Las granjas que estamos teniendo ahora, en el mejor de los casos, la producción se recuperará en un año. El problema más grave es que hoy por hoy, una persona que tiene una granja está quebrando y no tiene para poder invertir. Lo más probable es que haya una escasez de huevo este año y habrá un incremento en los precios increíblemente alto”, dijo Pedro José de Zavala , de la Asociación de Avicultores del Perú.