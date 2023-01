Aldo Fuster, fundador de La Carioca de Tacna, explicó que las avícolas de la Ciudad Heroica se abastecen al 100% con la torta de soya boliviana. Y a la fecha, estas empresas ya agotaron sus stocks de ese insumo vital para las aves.

“Ya no tienen nada de torta de soya. Están yendo a Matarani -ciudad portuaria en Arequipa- a buscar saldos y ahora están a poco de dejar las operaciones hasta esperar que paseen estos conflictos”, comentó a Gestión.

Asimismo, refirió que estas compañías también compran maíz boliviano para cubrir sus necesidades. De todas ellas, la más grande se abastece de maíz también en Matarani. Sin embargo, los bloqueos de carreteras restringen la llegada de camiones desde esa zona.

En Tacna, operan dos avícolas grandes y pequeños productores. Desde esta ciudad, se comercializan aves también para Arequipa y Moquegua.

Por su parte, Rico Pollo, de Arequipa, alertó que el bloqueo de carreteras en el sur peruano hace “imposible” el traslado de granos de maíz, soya y otros procedentes de Bolivia que son esenciales para la producción de carne de pollo y su venta en los mercados de la Ciudad Blanca.

La compañía indicó que tampoco puede transportar aves y cerdos desde sus centros de crianza hacia sus plantas de beneficio.

“Ante esta situación, nos vemos obligados a reducir la producción de carne de pollo y cerdo, lo que perjudica directamente a la población y pone en riesgo los puestos de trabajo de 4,000 familias en forma directa y 12,000 en forma indirecta”, afirmó.

Se “incuba” desabastecimiento de pollo

Si bien el precio del kilo de pollo ha subido en Tacna de S/ 8 a S/ 12 en las últimas semanas, Fuster reconoció que todavía hay stocks en los mercados por la producción de Arequipa, desde donde el ave llega por un desvío vial desbloqueado.

“Lo que no cubren las avícolas de Tacna está siendo atendido por Arequipa, donde la (empresa) más grande es Rico Pollo, pero tampoco tiene torta de soya y está viendo si puede comprar este insumo en Arica”, anotó, tras mencionar que el abastecimiento en esta ciudad chilena es visto como una alternativa ante el bloqueo de la frontera boliviana.

No obstante, advirtió que los sucesos a la fecha están “incubando” un desabastecimiento de pollo en Tacna el próximo mes.

“Esta situación puede generar una escasez en cinco semanas. Si el pollo que debió entrar ahora (a un proceso de crecimiento) no lo hace, no habrá qué vender. El problema no lo veremos ahora, sino a fines de febrero y el precio subirá”, anticipó.

Añadió que Tacna se abastece de pollo con la producción avícola de esa región, con Rico Pollo de Arequipa y de San Fernando, cada una de las cuales atiende a alrededor de un tercio de ese mercado.

Producción de huevos cae 15% en el sur

Debido a los bloqueos de las carreteras del país, que permite la llegada de soya a las empresas avícolas, Alex Jerí, representante de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur), alertó hoy que la producción de huevos en el sur ha disminuido hasta en 15%.

“El 90% de la soya que se consume en el sur viene de Bolivia. Desde hace más o menos tres meses tenemos un despacho intermitente por los problemas que tenía el país vecino, pero este último mes (enero) este se ha complicado. Ha subido al 50% el precio la soya y nuestra producción es baja al no tener la cantidad necesaria para la dieta”, señaló.

Agregó que han tenido que reemplazar este producto con pasta de algodón y harina de girasol, aunque estos insumos no cubren la cantidad de nutrientes que necesitan las aves, afectando así a la producción de huevo.