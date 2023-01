Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 25 de enero, la ejecución en proyectos en los gobiernos regionales es de 0.2%. Sin embargo, hay siete regiones en donde no se ha ejecutado nada del presupuesto para este concepto, y cinco de ellas son foco de la convulsión social en las últimas semanas.

Puno, Madre de Dios, Junín y Huánuco no han gastado recursos para obras públicas en el mes, mientras que Cusco tiene un avance de prácticamente 0%.

Asimismo, de las 17 regiones en donde se reportaron protestas y bloqueos, solo Apurímac, Ayacucho y Cajamarca tiene un porcentaje de ejecución más alto del que se tuvo en el primer mes del 2019 (primer año de gobierno de las anteriores administraciones locales y regionales).

El primer año de los gobiernos subnacionales se caracteriza por una baja ejecución en inversión pública debido, entre otras razones, a su inexperiencia.

No obstante, analistas indican que ello se agudizó con la coyuntura actual y compromete los niveles de ejecución en el primer trimestre, en esas regiones.

Autoridades con temor a ejecutar

Carlos Casas, exviceministro de Economía, mencionó que, por un lado, las autoridades están siendo cautas y prefieren no ejecutar ante las protestas.

Los resultados del primer trimestre que, por lo general, son bajos, posiblemente no sobrepasen los niveles de ejecución de años pasados de continuar la convulsión social, dijo.

En el primer trimestre del 2019 la ejecución fue de 6.9% por parte de los gobiernos regionales, mientras que en el 2022, 8.17%.

“En este contexto, un comportamiento preventivo es evitar cualquier inversión, y los gobernadores y alcaldes reaccionan de la misma manera que el privado, postergando ejecución. La poca experiencia es parte de la explicación, pero el hecho que no ejecuten nada, tiene que ver con el ambiente de violencia. Esto se ha visto antes con protestas focalizadas. Estando a fines de enero y, en el supuesto que se reactive (la inversión) recién en febrero, podríamos tener una ejecución muy baja en estos tres primeros meses”, indicó.

Casas agregó que el problema también se acentúa porque no habría disposición de los contratistas por prestar algún servicio para el Estado.

“Por ejemplo, si no se tiene seguridad en el abastecimiento de insumos para las obras, un contratista no va a querer hacerse cargo de la obra, porque los plazos empiezan a correr y no hay seguridad de que puedan comenzar”, sostuvo.

Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam), señaló que en regiones como Cusco, Puno o Madre de Dios, el presupuesto público total (corriente y para proyectos) que no se ejecuta al día, asciende a S/ 13.5 millones, S/ 6.2 millones, S/ 1.4 millones, respectivamente.

Al igual que Casas, estima que los resultados de la ejecución del primer trimestre serían más bajos de la esperado, en caso continúen las protestas hasta el siguiente mes.

“Es claro que si se continúa con las protestas la ejecución sería, por lo tanto, menor. Se continuaría con la dinámica de no gastar que se ve hasta hoy. Ello haría que se acumule presupuesto para los siguientes meses, y que posiblemente se pierda calidad en el uso de este”, afirmó.

Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) mencionó que ya esperaba que la obra pública, factor clave para ese sector, se rezague por las nuevas autoridades, aunque el contexto actual de convulsión ha agravado el escenario.

“La inversión pública tuvo un desempeño interesante el año anterior en los tres niveles de gobierno en valor absoluto, pero lejos de ser óptima en porcentaje. Este año, con el cambio de gobiernos subnacionales ya se esperaba una ejecución lenta por la falta de experiencia de las autoridades, y con la convulsión todo esto se ralentiza más, en particular en las zonas donde los conflictos son más agudos”, comentó.

LEA TAMBIÉN: Venta de viviendas en Lima habría caído por convulsión social

Proyectos en zonas con mayor escalada de protestas

Hay varios proyectos de inversión pública que no tienen presupuesto ejecutado al 25 de enero en los gobiernos regionales. En las zonas con una mayor escalada de protestas, resaltan aquellos vinculados a salud, comunicaciones y sectores clave de la zona (ver tabla).

En Cusco, por ejemplo, el proyecto con mayor presupuesto comprende el mejoramiento de vías turísticas.

“Estamos viendo que se está atacando la infraestructura de turismo en Cusco. La misma población no está teniendo una buena actitud frente al turismo; son obras muy expuestas que pueden ser afectadas, por lo que no se invierte por más que sea una obra de un sector clave para la región”, advirtió Casas.

Solo una región ejecutó más que en el 2022

Al compararse la ejecución con enero del pasado año, solo Lambayeque superó el porcentaje de avance, a cinco de días de terminar el primer mes del año.

LEA TAMBIÉN: Cadena de pagos se empieza a cortar en el sur del país por protestas