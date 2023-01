Cuando se habla de cadena de pagos, se hace referencia a una cadena de actividades, en donde cada una mantiene operativa a la otra. Es decir, por ejemplo, un negocio que no opera o no tiene ventas, no le podrá pagar a aquel que le alquila el local o le proveyó de insumos, y este a su vez afrontaría lo mismo con su proveedor o sus empleados, y así sucesivamente. Este escenario configura una ruptura de la cadena de pagos.

Según Carlos Durand, presidente de Perucámaras, esta figura se está notando en el sur del país, debido a la interrupción de las operaciones empresariales por la convulsión social.

En diálogo con Gestión, mencionó a los sectores de comercio y turismo como aquellos en donde se gatilla este escenario, el cual deja sin liquidez en el corto plazo a muchas microempresas que proveen bienes y servicios, y que no tienen capacidad para afrontar ese “shock”.

“Ya sabíamos desde el año pasado de algunos sectores que venían con problemas para cumplir con sus proveedores. Con las protestas, el circuito turístico del sur se ha visto disminuido, y esto no solo impacta al turismo, sino también a otras actividades como la agricultura familiar que provee a mercados, que a su vez lo hacen con las cadenas gastronómicas. Es decir, el impacto en el turismo y, por lo tanto en actividades de hospedaje, transporte o restaurantes, es solo la superficie, pues debajo de todo esto hay un encadenamiento que se ve perjudicado, conformado por muchas microempresas que necesitan liquidez para capital de trabajo”, afirmó.

Al respecto, Francisco Aquise, presidente de la Cámara de Comercio de Puno, mencionó que los negocios en su departamento están paralizados.

“Ninguna actividad se puede hacer con las carreteras cerradas. El turismo está en un 99% parado desde el 4 de enero. Turismo, servicios, comercio y otras actividades que dependen de las vías de comunicación, están paralizados. Es importante recuperar la posibilidad de poder hacer negocio; es prioritario. [...] Nunca hemos visto un evento tan dramático como el que tenemos en este momento”, dijo a RPP.

Fraccionamiento de pagos a proveedores

Por su parte, Jhon Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, coincidió con que se constata la ruptura de la cadena pagos y señaló la dinámica de fraccionamiento como salida de las empresas para afrontar las obligaciones con los proveedores. Del mismo modo, indicó a Gestión que están limitando su demanda con estos.

“Durante estos dos últimos meses varias actividades económicas en el sur, sobre todo comercio y turismo, se han paralizado y han visto limitada su capacidad de generar ingresos. Ante las cancelaciones de reservas en estos meses clave, una gran parte hoteles en el cusco están cerrados y ha generado despidos a sus trabajadores de hasta 50%. Se empieza a negociar o fraccionar los pagos con sus proveedores y no se demanda mucho más. Esto no pasa solo en hoteles, sino también en restaurantes, transporte turístico; se va rompiendo así la cadena de pagos que abarca hasta la compra de insumos a pequeños agricultores”, anotó

Walter Rojas, gerente de negocios de Caja Cusco, también mencionó la ruptura en la cadena de pagos que se estaría extendiendo en la zona sur, con foco especial en el turismo desde Cusco.

Detalló que, en el sector de hoteles, hay proveedores de insumos básicos perecibles (alimentos) y aquellos de recursos humanos para servicios de vigilancia, limpieza o lavandería, guías o transporte, que han sido afectados.

“Es un problema que se arrastra desde el mes pasado. En el sur, se sabe que el turismo repunta fuerte en diciembre y enero, que la gente venía a recibir el año a Cusco. Hoteles de tres estrellas para arriba han quedado varados, el turismo nacional no llega a ese tipo de empresas. Lo que hemos visto es que han mandado de vacaciones a sus trabajadores. Por el lado de proveedores, si son bienes perecibles, se ha optado por pagar en cuatro o cinco partes la factura o pedir periodos de gracia, y si no es así, entonces se devuelven”, agregó.

Los entrevistados por Gestión coinciden en que este problema se acentuaría en las siguientes semanas, pues no esperan una solución rápida a la convulsión social.

“Se esperaría que la situación se siga agravando pues las protestas sigue escalando. Los servicios que brindan, por ejemplo, los hoteles ya no se recuperan a diferencia de lo que pasa con bienes (no perecibles). Estamos viendo con las estadísticas actuales, y lo que señalan algunos gremios es que el reinicio o recuperación (del turismo) no va a suceder antes de febrero”, señaló Durand.

Empresas se acogen a reprogramaciones

El representante de Caja Cusco señaló también el problema que hay para afrontar los pagos de deudas con el sistema financiero por parte de las empresas que han visto deterioro en sus ventas y en sus expectativas desde diciembre.

En tal sentido, indicó que los negocios han optado por acogerse a reprogramaciones de sus deudas. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), por los conflictos sociales en diciembre, autorizó a las entidades financieras (cajas, financieras, bancos) a reprogramar los créditos de deudores minoristas que lo requieran, sin que esta medida configure una refinanciación, es decir, sin modificar (bajar) la calificación crediticia de dichos clientes.

“Nosotros tenemos concentración de empresas en el valle (sagrado), en el mismo Cusco, en el corredor vinculado hacia Arequipa, Puno o Apurímac se nota mucho las reprogramaciones de los créditos. De las empresas vinculadas a turismo extranjero, que tomaron créditos con perspectivas a tener un flujo importante de ingresos en diciembre, el 80% se ha acogido a reprogramaciones”, afirmó Rojas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco corroboró lo expuesto por Rojas. “Las cajas han identificado esta dificultad, en donde muchos negocios no van a hacer frente a sus pagos de manera puntual este mes. Hay predisposición por parte de estas entidades para evitar castigarlas”, agregó.