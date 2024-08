El ejecutivo de los medios de comunicación y heredero de Seagram Co. ofrece comprar National Amusements Inc., el holding de la familia Redstone que posee la mayoría de las acciones con derecho a voto de Paramount, por unos US$ 1,750 millones, según la fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente. Bronfman invertirá dinero adicional en Paramount, incluidos US$ 1,500 millones para reducir la deuda.

El Wall Street Journal informó previamente sobre la oferta.

LEA TAMBIÉN: Paramount y Skydance se fusionan para crear nuevo gigante en Hollywood

La matriz de CBS, MTV y otras empresas de medios de comunicación ya había aceptado una oferta de Skydance, dirigida por David Ellison, hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle Corp. Su acuerdo de fusión incluye un periodo de 45 días durante el cual Paramount puede estudiar otras ofertas, periodo que expira el miércoles por la noche.

El grupo dirigido por Ellison ofreció US$ 2,400 millones por National Amusements y acordó invertir US$ 6,000 millones más en la compra de acciones de Paramount y el pago de la deuda. También planea fusionar Skydance con Paramount por acciones por un valor de US$ 4,750 millones.

Edgar Bronfman Jr. Foto: Jerome Favre/Bloomberg

Se espera que Bronfman argumente que su propuesta es superior porque supondrá una menor dilución para los accionistas de Paramount que no son de Redstone.

LEA TAMBIÉN: Sony y Apollo interesadas en comprar Paramount Global

Paramount ha pasado apuros últimamente a medida que las personas cambian sus hábitos de consumo de la televisión tradicional al streaming.

Bronfman tiene un largo historial como ejecutivo de medios de comunicación. Adquirió y luego vendió MCA Inc, la matriz de Universal Studios, y fue director ejecutivo de Warner Music Group. En la actualidad es presidente de FuboTV Inc., una empresa de televisión por streaming que la semana pasada ganó una orden judicial para detener el lanzamiento del servicio de streaming deportivo Venu.

En el plano corporativo, la empresa mediática Paramount bajaba un 2% entre reportes de que el magnate Edgar Bronfman Jr. ha ofrecido 4,300 millones en la larga batalla por su entidad controladora, National Amusements, donde SkyDance parecía el mejor postor.

LEA TAMBIÉN: Paramount recorta personal mientras tradicional mercado de TV languidece