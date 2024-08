La matriz de 7-Eleven, Seven & i Holdings Co., se disparó el lunes tras anunciar que había recibido una propuesta de adquisición del propietario de Circle K, lo que elevaría el valor de mercado del operador japonés de tiendas de conveniencia a unos US$ 38,500 millones.

El anuncio se produjo una semana después de que el fabricante de caramelos Mars Inc. acordara la compra de Kellanova, fabricante de las papas fritas Pringles y los pasteles Pop Tart, por casi US$ 36,000 millones. Ambos objetivos despiertan interés tras la presión de los activistas.

El mes pasado ya fue el julio más activo en fusiones y adquisiciones de los últimos tres años, encabezado por la compra por US$ 4,700 millones del proveedor de piezas Spirit AeroSystems Holdings Inc. por parte de Boeing Co. y la adquisición de US$ 8,000 millones en activos de aire acondicionado por parte de Robert Bosch GmbH. Desde principios de junio se han anunciado más de US$ 725,000 millones en operaciones en todo el mundo, un 20% más que en el mismo período de 2023, según datos recopilados por Bloomberg.

“Ha sido un verano especialmente activo, en particular si se compara con los dos últimos años, y se nota que vuelve una mayor energía a la negociación de acuerdos”, afirma Elina Tetelbaum, socia corporativa de Wachtell Lipton Rosen & Katz.

“Con los mercados y los inversionistas anticipando un recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre, creo que es probable que ese impulso positivo siga acelerándose hasta finales de año y en 2025″.

Operaciones de verano prolongan incipiente repunte de M&A.

Varios de los principales bancos —desde JP Morgan Chase & Co. y Citigroup Inc. hasta Wells Fargo & Co.— informaron repuntes en las actividades de banca de inversión durante sus resultados de mitad de año, mientras sus negocios de préstamos tradicionales se ven sometidos a presiones.

El gigante canadiense de las pensiones Omers indicó la semana pasada que cuenta con el mayor fondo de inversión en décadas y que se está preparando para una reactivación de las operaciones a medida que bajan las tasas de interés. En julio, Ted Pick, director ejecutivo de Morgan Stanley, se mostró “bastante optimista” sobre las perspectivas de un repunte de las fusiones y adquisiciones.

Advanced Micro Devices Inc. anunció el lunes una importante compra, al acordar la adquisición del fabricante de servidores ZT Systems por US$ 4,900 millones, con el fin de reforzar los esfuerzos del fabricante de chips para competir con Nvidia Corp. Podrían producirse más operaciones: Edgar Bronfman Jr., heredero de una fortuna licorera, está a punto de hacer una oferta por Paramount Global en un desafío de última hora a la oferta acordada por Skydance Media, según informó Bloomberg News la semana pasada.

Las empresas de capital riesgo también han estado ocupadas. La semana pasada, Lone Star Funds compró a Carrier Global Corp. un negocio de sistemas contra incendios de US$ 3,000 millones, mientras que EQT AB adquirirá el sitio web inmobiliario asiático PropertyGuru Group Ltd. en una operación de US$ 1,100 millones.

Carlyle Group Inc. acordó a principios de este mes comprar la unidad de atención renal de Baxter International Inc. por US$ 3,800 millones, mientras que CVC Capital Partners Plc y Nordic Capital se asocian para comprar la plataforma de inversión británica Hargreaves Lansdown Plc por casi US$ 7,000 millones.