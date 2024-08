Una fusión crearía el mayor operador mundial de aproximadamente 100,000 tiendas de conveniencia.

Valoradas en el equivalente a US$ 31,000 millones antes de conocerse la oferta, las acciones de Seven & i subieron un 23% el lunes. La empresa dijo que la oferta era preliminar y no vinculante, sin revelar los términos. Un comité especial de directores externos independientes hará una “revisión rápida, cuidadosa y exhaustiva de la propuesta”, dijo Seven & i en un comunicado el lunes.

Couche-Tard confirmó que hizo una “propuesta amistosa y no vinculante”, pero no dio detalles, y dijo que no es seguro que se llegue a un acuerdo.

Aunque Couche-Tard es más pequeña que Seven & i, con unas 14,000 tiendas frente a las más de 85,000 del minorista japonés, la empresa canadiense goza de una valoración mayor, de unos US$ 58,500 millones.

Las compras de empresas japonesas por grupos extranjeros son extremadamente inusuales, pero recientes cambios en las reglas de fusión y adquisición, y las presiones de inversionistas activistas para que las empresas aumenten su valor —incluso en el caso de Seven & i— podrían aumentar las probabilidades de un acuerdo.

“Todo depende del precio, y supongo que la debilidad del yen lo ha hecho más atractivo y cualquier cosa por encima de los 7 billones de yenes, será difícil de rechazar para la dirección”, dijo Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors Pte. “Pero conociendo a la dirección de Seven & i, puede apostar a que se resistirán si el precio es más bajo”.

Las acciones de Seven & i registraron la mayor subida de su historia luego que el diario Nikkei informara primero de la oferta. Ninguno de los dos ofreció detalles sobre el valor de la oferta de Couche-Tard. Antes del salto de hoy, las acciones habían caído un 21% desde febrero, lo que hacía a la empresa más atractiva para un posible pretendiente.

Una tienda de conveniencia 7-Eleven, operada por Seven & i Holdings Co., en Tokio, Japón, el jueves 18 de enero de 2024.

El fondo activista ValueAct Capital Management LP ha presionado a Seven & i ya que considera que sus activos podrían valer más y para que se concentre en las tiendas 7-Eleven. ValueAct ha dicho que que como empresa independiente el negocio de tiendas de conveniencia podría valer hasta ¥ 8,500 por acción. Las acciones de Seven & i cerraron el lunes en ¥ 2,161.

Couche-Tard, el minorista más valioso de Canadá, opera tiendas de conveniencia en todo el mundo bajo su propia marca, así como Circle K e Ingo. Tiene un historial de expansión en el extranjero, y compró casi 2,200 gasolineras en Europa a TotalEnergies SE por € 3,100 millones el año pasado. Anteriormente hizo una oferta de US$ 20,000 millones para comprar Carrefour SA, que fue bloqueada por el gobierno francés.

Una fusión de los dos mayores operadores de tiendas de conveniencia de Norteamérica, podría invitar al escrutinio de los reguladores. Seven & i opera más de 13,000 tiendas en Estados Unidos y Canadá, incluidos los establecimientos Speedway que adquirió en años recientes, mientras que Couche-Tard cuenta con casi 9,000.

Aunque es más conocida por sus tiendas 7-Eleven, las operaciones de la empresa también incluyen los restaurantes Denny’s Corp. de Japón, la cadena de supermercados Ito-Yokado y su propio banco.

