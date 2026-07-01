Latina Televisión informó sobre la incorporación de Pablo Massi Napoli como nuevo director Comercial y de Marketing de la compañía, cuyo cargo será asumido oficialmente desde el 1 de agosto. Así, el ejecutivo reemplazará en la posición a Max Iglesias, quien venía ocupando dicha dirección en la casa televisora.

La designación fue dada a conocer por Eric Jurgensen, gerente general de Latina Televisión, quien destacó la sólida trayectoria de Massi. “No es solo un nombramiento. Es sumar a alguien que conoce esta industria al milímetro. A Pablo lo conozco hace más de 33 años y trabajé a su lado 22 años. He visto de cerca su capacidad para abrir mercados, cerrar acuerdos complejos y liderar equipos con resultados reales”, agregó el ejecutivo.

En esa línea, Jurgensen anunció que con el ingreso de Massi, la compañía inicia una etapa de crecimiento más agresivo. “Confío plenamente en que su llegada nos llevará a superar los objetivos que tenemos en común”, añadió.

Massi es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, desempeñándose anteriormente como gerente de Investigación y Desarrollo de Medios de Telefónica del Perú; además, de una larga trayectoria de casi 20 años en América Televisión. En esta casa televisiva, entre otros cargos, ocupó la gerencia general entre el 2018 y el 2024.

Pablo Massi ocupó la gerencia general de América Televisión entre el 2018 y el 2024. (Foto: Gestión)

Latina adquirido por Grupo Vytal

En marzo último, Latina Televisión (Latinoamericana de Redes y Comunicaciones SAC) informó que celebró un acuerdo de venta con Grupo Vytal, con lo que esta nueva compañía adquiría el control de canal de televisión peruano.

L a empresa televisiva en aquel entonces destacó que el cierre de esa operación se encontraba sujeto a la verificación de ciertas condiciones y autorizaciones gubernamentales.

Grupo Vytal es un holding (con sede en el Reino Unido) de empresas liderado por el empresario argentino Tomas Yankelevich, vinculado profesional y familiarmente a medios de comunicación y producciones de nivel internacional.