El comercio electrónico es un sector que ha crecido mucho en los últimos años. Durante el 2023, la demanda de e-commerce correspondió a 16.8 millones de compradores peruanos, lo que significó que cerca del 50% de la población ha realizado compras por Internet.

En relación con ello, este crecimiento también representó el 5.4% del Producto Bruto Interno (PBI) del país al cierre del 2023, un aumento considerable desde el 2.4% que representaba en el 2019, según información del Observatorio E-commerce 2023-2024 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

En este contexto, muchos emprendedores peruanos han empezado a implementar plataformas para poder comercializar sus productos por medios digitales. No obstante, llevarlo a cabo requiere tomar en cuenta algunas consideraciones.

“Antes de lanzar un producto al mercado, es importante que los proveedores ajusten sus negocios a las exigencias establecidas por la normativa de protección al consumidor y de datos personales. Por ello, resulta importante diseñar, implementar y publicar los documentos de gestión (términos y condiciones, libro de reclamaciones virtual, política de privacidad, consentimientos, etc.) en un lugar visible de la página web”, comenta Bruno Mejía, líder de Competencia y Mercados de EY Law.

Con el objetivo de promover y facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de propiedad intelectual, protección al consumidor y uso de datos personales por parte de las empresas que buscan implementar plataformas de comercio electrónico, el experto ha preparado las siguientes recomendaciones:

1. Realizar búsquedas previas de derechos de propiedad intelectual para evitar infracciones relacionadas con marcas, patentes o diseños

No realizarlo impide que los comercios puedan obtener protección para sus activos y estrategias de negocio, y podría generar problemas en caso de disputas sobre su titularidad, incluso con los propios empleados, proveedores y terceros.

Para registrar la marca de un negocio de comercio electrónico, se debe completar el formulario virtual del Indecopi (accesible en la web oficial del Estado Peruano) completando la información requerida y pagando la tasa administrativa respectiva (S/ 540 aproximadamente por cada clase a registrar de la marca respectiva). El plazo máximo legal para registrar la marca es de 180 días hábiles, pero, en promedio, se registra en 30-45 días hábiles.

2. Garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, ofreciendo productos idóneos e información veraz:

En las relaciones de consumo, de acuerdo con lo previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el proveedor (vendedor) tiene la responsabilidad de:

Brindar información oportuna, suficiente y veraz al consumidor para garantizar una decisión de consumo adecuada respecto de los productos o servicios contratados.

Cumplir con el deber de idoneidad, que implica que el producto o servicio adquirido corresponda a lo ofrecido a través de la publicidad e información proporcionada.

e información proporcionada. Implementar un Libro de Reclamaciones Virtual y atender oportunamente los reclamos interpuestos por los consumidores.

3. Contar con un sistema para obtener y registrar el consentimiento de los usuarios para la recopilación y uso de datos personales

Si el vendedor recopila datos personales de los consumidores a través de plataformas virtuales, debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Esto hace necesario:

Registrar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales los bancos de datos personales en los que almacene información de sus usuarios web.

Implementar en su sitio web una Política de Privacidad que brinde información a sus usuarios sobre el tratamiento que se les dará a sus datos personales.

Obtener válidamente el consentimiento de sus usuarios.

4. Implementar y términos y condiciones que informen adecuadamente a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos personales

Es necesario proporcionar información clara, precisa y veraz sobre los productos o servicios ofrecidos a través de la plataforma digital. Esto incluye detalles sobre las características del producto, el precio, las garantías explícitas y los procedimientos para devoluciones o cambios.

Un aspecto importante es verificar que las cláusulas de dichos términos y condiciones no sean abusivas o desproporcionadas, es decir, que limiten excesivamente los derechos del consumidor o les impongan condiciones desventajosas.

5. Realizar revisiones periódicas (anuales) a lo implementado en la página web, con el fin de asegurar el cumplimiento continuo de las obligaciones legales

Lo más importante cuando se implementan este tipo de negocios debe de ser evitar infracciones de parte de Indecopi, las cuales pueden poner en riesgo su sostenibilidad. Estas pueden ser:

Leves: multas de hasta 50 UIT (S/ 257,000)

Graves: multas de hasta 150 UIT (S/ 772,000)

Muy graves: multas de hasta 450 UIT (S/ 2.3 millones).

“Cabe señalar que las multas para microempresas no pueden exceder el 10% de sus ingresos brutos del año previo a la comisión de la infracción, siempre que no haya reincidencia y el caso no afecte la vida, salud o integridad de los consumidores”, finaliza Mejía.