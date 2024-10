“Felizmente, la señora Hania Pérez de Cuéllar (exministra del MVSC) ya no está como ministra, ni sus viceministros. Durante su gestión, el poder de organizaciones como Capeco, ASEI y ADI manejaron normas en contra de los municipios. Ahora, con el nuevo ministro y viceministro, hemos establecido mesas de trabajo donde se respetan los principios de legalidad. No podemos permitir que empresas mercantilistas intenten transgredir la ley”, declaró Canales a Gestión.

LEA TAMBIÉN Inversiones en Viviendas de Interés Social caerían un 50% durante este semestre

En Miraflores, no se ha reducido la demanda de construcción, sino que, por el contrario, ha aumentado con empresas “que respetan las normas”. Las licencias observadas pertenecían a inmobiliarias que incumplieron la normativa municipal, sobrepasando las alturas permitidas en zonas de alta densidad poblacional. “En calles pequeñas como Inclán, donde se permite la construcción de edificios de hasta 17 pisos, algunas inmobiliarias han construido torres de 24 o 36 pisos”, advirtió.

El alcalde subrayó que las edificaciones aprobadas actualmente cumplen con lo estipulado por la ley. “No tengo problemas con las constructoras que cumplen la normativa. Sin embargo, hay cinco o seis que buscan transgredirla, utilizando al Colegio de Arquitectos de Lima como herramienta para presionar y que sus proyectos sean aprobados sin respetar las normativas vigentes”, agregó.

En ese sentido, se mostró en contra de la última decisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que emitió una resolución en la que ordena a la Municipalidad de San Isidro eliminar barreras burocráticas impuestas en la tramitación de proyectos inmobiliarios. La decisión surgió a raíz de una denuncia presentada por una empresa por rechazo de solicitudes de licencias y anteproyectos de construcción “sin base legal”, y suspendía procedimientos relacionados con las VIS.

Para Canales, pese a que existe la normativa para el desarrollo de VIS, este tipo de decisiciones de instituciones como Indecopi “reponden a intereses empresariales” “Nos hemos reunido con el presidente del Indecopi para advertirle sobre esta situación. Cuando una municipalidad paraliza una obra, lo hace con respaldo técnico-jurídico. Sin embargo, Indecopi califica esa medida como una barrera burocrática y permite que las obras continúen. Esto afecta a los vecinos y va en contra del interés público”, afirmó.

¿VIS en Miraflores?

Al ser consultado sobre la posibilidad de permitir Viviendas de Interés Social (VIS) en Miraflores, Canales indicó que hay áreas específicas, como la Avenida Mariscal Cáceres, límite con Surquillo, donde se podría promover las VIS, siempre y cuando se respeten los parámetros de densidad establecidos.

Sin embargo, advirtió que algunas constructoras incumplen la normativa, que exige que el 50% de las unidades en estos edificios sean VIS, pero solo cumplen con un 20%, destinando el resto a departamentos de mayor tamaño y valor, lo que triplica el precio de las viviendas sociales. Estos casos, señaló, serán evaluados minuciosamente .

En ese sentido, arguyó que las alturas de los edificios deben fijarse de forma técnica, aunque en varios casos los revisores urbanos han aprobado proyectos con alturas superiores a lo permitido por ley, lo que ha generado controversia. Además, el alcalde cuestionó la ley que regula a los revisores urbanos, sugiriendo que deberían operar solo en áreas donde no haya comisiones técnicas, como es el caso de Miraflores , donde ya existen tres comisiones encargadas de aprobar edificacione s.

En Miraflores, el gobierno local busca hacer respetar el carácter residencial del distrito, ajustando los procedimientos administrativos e incorporándolos en los registros públicos, para evitar que las reglas sean eludidas.

Además, Canales mostró su rechazó el uso de subsidios como Techo Propio en zonas residenciales, ya que algunas constructoras estarían aprovechando estos beneficios para vender propiedades a inversionistas, no a quienes realmente necesitan vivienda. Ante ello, “vamos a pedir a los constructoras que están construyendo con medidas cautelares y que nos han hecho denuncias penales, pruebas de que los bonos de vivienda han sido utilizados adecuadamente antes de aprobar cualquier conformidad”, comentó.

La autoridad aclaró que no se planean cambios de zonificación para 2025, ya que Miraflores cuenta con un plan de desarrollo urbano sólido . “Nuestro objetivo es mantener la residencialidad del distrito. No hemos aprobado ningún cambio de zonificación en estos 18 meses de gestión y no lo haremos”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR SOBRE VIS

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.