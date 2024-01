El Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento (MVCS) anunció el nuevo valor del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del programa Techo Propio para este año, según se detalla en la publicación de la Resolución Ministerial N° 587-2023-Vivienda en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

Se cambió el párrafo 5.1 del artículo 5 del Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional, en el que se dispone que las familias que cumplan los requisitos para la modalidad AVN, recibirán un bono equivalente al 8.7 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 44,805.

El valor del bono en el 2023 era de S/ 43,312.5, lo que significaba los 8 UIT. A fin de ayudar a las familias peruanas, afectadas por los estragos económicos causados por la covid-19, se incrementó a 8.7 UIT de manera temporal (ver gráfico).

La modificación del reglamento operativo también indica que el valor del ahorro mínimo que la familia debe aportar es del 3% del valor de la vivienda que desee adquirir, es decir, aproximadamente S/ 3,852 como máximo.

El valor del BFH también se considera para las viviendas de interés social priorizadas, es decir, viviendas cuyo costo no exceda los S/ 55,000 en lotes unifamiliares y S/ 68,000 en edificios multifamiliares. En ese caso, el bono para las viviendas unifamiliares será de 8.7 UIT (hasta los S/ 102,800) y para las multifamiliares hasta S/ 128,400.

Los requisitos para las familias que deseen postular a esta modalidad, además del ahorro mínimo, son conformar un grupo familiar, no tener otra vivienda o terreno a nivel nacional, no haber recibido otro bono habitacional por parte del Estado y tener un ingreso mensual que no supere los S/ 3,715.