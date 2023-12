Las familias de escasos recursos que construyan sus viviendas a través del programa Techo Propio, recibirán S/ 30,900 como subsidio por parte del Estado durante el 2024, anunció el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

A través de la Resolución Ministerial N° 585-2023-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El Peruano, el MVCS modificó el Reglamento Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Construcción en Sitio Propio (CSP), estableciendo el nuevo valor del bono en 6 UIT, ya no de manera excepcional, como había sido antes para apoyar a las familias de escasos recursos afectadas económicamente por el COVID-19, sino de manera regular y permanente.

De esta manera, el BFH en la modalidad de CSP pasó de S/ 29,700 a S/ 30,900, tras fijarse el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en S/ 5150 para el próximo año.

Asimismo, la norma indica que el valor de las viviendas aplicables bajo esta modalidad será máximo de 20 UIT, es decir S/ 103,000; en tanto, el ahorro mínimo exigido a las familias para acceder al bono será de 0.45 UIT, es decir S/ 2,317.50.

Cabe mencionar que la modalidad Construcción en Sitio Propio (CSP) de Techo Propio permite a las familias construir una vivienda en terrenos propios o aires independizados inscritos en Registros Públicos.

Requisitos para acceder al bono

Los requisitos para acceder al bono son, además del ahorro, conformar un grupo familiar, no tener otra vivienda o terreno a nivel nacional, no haber recibido otro bono habitacional por parte del Estado, y tener ingresos mensuales que no superen los S/ 2,706.

Las personas que deseen mayor información de los requisitos y cómo postular para ser beneficiarios de estos bonos, pueden ingresar a www.mivivienda,com.pe o comunicarse al 0800-12200.