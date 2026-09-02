La surcoreana LG Electronics amplía su presencia física en Lima con la apertura de un segundo stand de ecommerce, esta vez en el centro comercial Plaza San Miguel. El nuevo espacio abrió a inicios de agosto y llega un año después de la apertura de su primer módulo en Jockey Plaza.

La compañía apuesta con este formato por una estrategia omnicanal que conecta el contacto presencial con la compra digital. La idea es que el consumidor pueda conocer y evaluar los productos de la marca en un espacio físico, recibir asesoría especializada y luego completar la transacción a través de la plataforma LG.com.

De esta manera, la compañía utiliza sus espacios físicos como puntos de experiencia y asesoría, mientras deriva la transacción hacia su canal de comercio electrónico.

LEA TAMBIÉN: Los factores que llevarán a LG a elevar el ticket de venta de televisores

Segundo stand de experiencias de LG en Lima

A diferencia de un punto de venta tradicional, el modelo de LG lleva la transacción al canal digital: los especialistas asesoran al consumidor sobre los productos y lo acompañan en la navegación por LG.com.

Con este segundo stand, LG busca ampliar sus puntos de contacto físicos en Perú y consolidar un modelo omnicanal.

La compañía surcoreana LG amplía su presencia física en Lima con un formato que conecta la experiencia en tienda con la compra a través de LG.com. (Foto: LG Perú)

Estrategia de crecimiento de LG en Perú

En entrevista con Gestión en 2025, André Cho, CEO de LG Perú, adelantó que la compañía preparaba un nuevo formato de punto de venta para acercarse al consumidor. La propuesta contemplaba stands en centros comerciales y supermercados para brindar asesoría, cerrar compras y ofrecer entregas rápidas.

En ese momento, LG contaba con 700 puntos de venta a nivel nacional y evaluaba ampliar su cobertura en la selva, principalmente con aire acondicionado, y en zonas de la sierra con climas fríos, donde identificaba oportunidades para las lavadoras. En Lima, el foco estaba en Lima Moderna, con productos premium, y en los NSE C y D, con refrigeradoras y lavadoras de menor ticket.

El formato anunciado por Cho planteaba así una combinación de experiencia física, asesoría y compra, una propuesta que hoy LG desarrolla bajo su modelo de stands de ecommerce.