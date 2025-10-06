CamperDays apuesta por destinos emergentes en América Latina, donde crece la demanda de experiencias de viaje al aire libre. (Foto: difusión).
CamperDays apuesta por destinos emergentes en América Latina, donde crece la demanda de experiencias de viaje al aire libre. (Foto: difusión).
Redacción Gestión
La plataforma europea de alquiler de autocaravanas anunció su ingreso a los de Perú y Marruecos, como parte de su estrategia de crecimiento global. La compañía, con sede en , sumará nuevos socios locales y puntos de recogida en Lima y Casablanca, ampliando su red en América del Sur y el norte de África.

El movimiento marca la tercera expansión internacional de la empresa en 2025, consolidando su presencia en más de 30 países y su posición como uno de los actores líderes del turismo sobre ruedas en Europa.

En el caso peruano, CamperDays trabajará junto con las empresas Intorno y Autonomo, mientras que en Marruecos lo hará con JL Camping Car Maroc, facilitando a los viajeros el alquiler de autocaravanas, SUV y vehículos 4×4 para explorar destinos culturales y naturales.

La expansión coincide con el . Marruecos fue reconocido como el país más visitado de África en 2024, mientras que Perú proyecta que su industria turística superará los US$ 23,000 millones en 2025, y la diversificación de experiencias fuera de los circuitos tradicionales.

“Expandirnos a Marruecos y Perú es el siguiente paso natural a medida que continuamos haciendo crecer nuestra comunidad global de viajeros que buscan libertad, flexibilidad y aventura, con ambos destinos que ofrecen paisajes impresionantes, ricas experiencias culturales y una creciente demanda de viajes independientes”, comentó Max Schmidt , director general de CamperDays.

Turismo autónomo en expansión

Con las nuevas incorporaciones, CamperDays eleva su oferta a más de 40,000 vehículos disponibles en distintas regiones del mundo, entre ellas, Europa, América, África y Oceanía. La plataforma opera mediante un sistema digital que conecta a los usuarios con proveedores locales.

El avance de CamperDays refleja el auge del turismo autónomo (por cuenta propia) y experiencial, una modalidad que gana terreno entre los viajeros que buscan flexibilidad, control y contacto directo con la naturaleza.

En América Latina, países como Chile, Argentina y ahora Perú comienzan a captar este segmento, vinculado al crecimiento de rutas paisajísticas y del alquiler de vehículos equipados para viajes largos.

