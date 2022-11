Así lo advirtió, el presidente de la Cámara de Comercio de dicho distrito, Agustín Cisneros, quien señaló que cerca del 50% de los stands de las galerías que se encuentran en el damero comercial, están desocupadas desde hace varios meses. Este circuito de negocios comprende las cuadras 1 y 3 de la avenida República Dominicana, las de la avenida Horacio Urteaga, y la cuadra 13 del jirón Mariscal Luzuriaga y avenida Arnaldo Márquez.

“Entre 10 a 12 galerías tienen este problema de desocupación, principalmente, en segmentos de ropa, accesorios y belleza, quizás justamente porque son productos no prioritarios en este contexto económico. Lo cierto, es que los espacios se encuentran liberados, en algunos casos, desde la pandemia”, detalló.

Sin embargo, el tipo de negocio no sería el único aspecto que justificaría este escenario. Los alquileres de los locales comerciales en Jesús María también han aumentado, desincentivando su ocupación, según Cisneros.

Para Carol Florián, gerente del área de Conglomerados Comerciales de la Inmobiliaria Danfra, esta es una realidad generalizada en lo que refiere a espacios comerciales, cuyos precios se han disparado en esta última etapa tras su destacado descenso durante la pandemia.

Para el caso de Jesús María, la ejecutiva destacó su posición cercana a distritos también comerciales como Magdalena y Lince. Asimismo, resaltó la amplia oferta que existe para la implementación de negocios con espacios que van desde los 6 metros cuadrados, ideales para mercados o ferias, hasta otros más amplios de 25 a 30 metros cuadrados.

“En lo que respecta a las ventas, podríamos decir que el precio de los locales se está manteniendo; se congeló cuando estábamos en pandemia, pero ahora estamos recuperando el valor de precovid”, anotó.

De este modo, detalló que, un local de 6 metros cuadrados, en un primer piso de una galería no consolidada, puede partir desde un valor de US$ 30 mil, mientras que en tiendas de 6 y 9 metros cuadrados, los precios fluctuarían entre US$ 60 mil o S$ 80 mil. “Pero si son pisos superiores, el metro cuadrado está entre US$ 3 mil a 3,500″, añadió.

Por su lado, el representante de los empresarios sostuvo que este incremento en los precios tiene un promedio de 20% sobre el costo que tenían previo al inicio del covid-19. Dijo, por ejemplo, que un local de 12 metros cuadrados, sujeto a su ubicación, estaría en promedio US$ 400, considerando la volatilidad que tiene el dólar.

“Sumemos que, además, siempre hay la exigencia de la garantía que puede variar de uno a dos meses; entonces, la carga se vuelve realmente muy grande para un comerciante que tiene permanente incertidumbre sobre sus ventas”, explicó.

Planes

Otro sector también importante en Jesús María es la gastronomía, que en pandemia tuvo un despegue importante, sobre todo, en comida rápida. Incluso, Cisneros afirmó que alrededor de 100 pequeños locales de comida se abrieron en este último año; sin embargo, también ha ocurrido cierres de estos emprendimientos.

“Han ido desapareciendo en el tiempo, porque algunos no pudieron afrontar la evolución que demandaba el negocio como es el servicio delivery, así como tampoco las constantes alzas en los productos de primera necesidad”, expresó el empresario, quien dijo que un 20% de los negocios que abrieron, terminaron cerrando en este año.

Pese a ello, los capitalistas están evaluando opciones en el turismo, por lo que buscan alianzas con municipios como Barranco y Miraflores. “Esperamos el cambio de autoridad municipal, a fin de hacerlo por medio de la intermediación del próximo alcalde”, afirmó Cisneros, quien destacó, entre los lugares turísticos del distrito, al campo de Marte y la Iglesia San José.

