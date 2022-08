En diálogo con Gestión, el gerente de la Consultoría e Investigación de Colliers International, Sandro Vidal, explicó que los locales comerciales -ahora- se están volviendo a alquilar para todo tipo de negocio.

“La mayor demanda de locales comerciales es para usarlo como tienda de conveniencia , es decir, similar a las tiendas Tambo, Oxxo, Mass, entre otros, que están teniendo un proceso de expansión por lo que se están ubicando en diversos puntos de la capital”, dijo.

Aunque no toda la demanda inmobiliaria con fines comerciales proviene de este tipo de marcas o cadenas sino también de personas naturales que buscan locales con ‘puerta a calle’ para tiendas para venta de productos de primera necesidad e incluso para venta de productos tecnológicos.

Especialmente -subrayó- en distritos como San Miguel, Lince, Jesús María, San Juan Miraflores, San Juan de Lurigancho, La Victoria y San Borja.

“La demanda no viene necesariamente de cadenas, sino para locales de conveniencia que están orientados a la oferta de productos de primera necesidad o también conocidos como oferta de conveniencia, es decir, una bodega más diversificada”, acotó.

Además de locales de conveniencia, también hay interés por locales para el rubro gastronómico, especialmente en la zona de San Isidro para cafeterías y pastelerías.

Fuera de los distritos de Lima Moderna, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y San Martín de Porres son los distritos que también están experimentando un incremento en la oferta de locales con fines comerciales, especialmente para ser usados como tiendas con ‘puerta a calle’.

En estos distritos -manifestó, Vidal- se buscan espacios para ser usados para la venta de accesorios tecnológicos como celulares, equipos de sonido, entre otros tipo de accesorios, y también para la instalación/instalación de cafeterías y pastelerías.

La expansión o distritos con zonas caliente para locales comerciales, se observa -principalmente- en aquellos que cuentan con proyectos inmobiliarios relativamente grande como por ejemplo San Miguel y Comas. “El incremento de la densidad habitacional, gatilla la necesidad de tener una oferta comercial cercana. De este modo se puede identificar a las zonas calientes cuando hay una demanda inmobiliaria fuerte en las inmediaciones”.

¿Cuáles son las calles/avenidas con mayor oferta y de alta demanda inmobiliaria para fines comerciales? Son -además de aquellas con proyectos inmobiliarios (con más 15 torres para departamentos)- las cercanas a centros de estudios como universidades.

San Miguel : Avenida La Marina, avenida Universitaria y la avenida La Mar. Comas: Avenida Víctor Andrés Belaunde, avenida Universitaria y la avenida Túpac Amaru. San Juan de Miraflores: Avenida San Juan, avenida Pachacútec así como las inmediaciones del Mall del Sur. San Juan se Lurigancho : Próceres de la Independencia, Los Jardines; Zárate y avenida Gran Chimú. Esta última paso de tener solo cuatro cuadras con zonas calientes a seis. Lince: Avenida Arequipa, avenida Arenales así como las inmediaciones del Centro Comercial Risso. San Borja: Avenida Aviación así como la avenida Primavera Jesús María: Avenida Brasil así como general Garzón, las inmediaciones de la avenida Bolívar y las inmediaciones del mercado San José. Esta zona es potente. San Isidro y Miraflores: son los distritos que siguen teniendo una alta demanda, tiene una oferta de locales comerciales limitada especialmente en determinadas calles como -por ejemplo- en la avenida Larco, en Miraflores. “Ahora en estos distritos hay menos locales en relación al año pasado”.

El tamaño promedio de los locales comerciales que se alquilan es de 150 metros cuadros, debido a que considera área de venta y almacenaje. (Foto: GEC)

-Precio de alquiler-

Respecto al precio de alquiler, el especialista de Colliers International mencionó que esta variar -incluso en la misma cuadra- no obstante en los distritos más alejados de San Isidro como San Juan Lurigancho, Comas, San Juan de Miraflores o Los Olivos el precio promedio oscila en un rango de US$ 10 a US$ 25 el metro cuadrado.

“Los precios de alquiler por metro cuadrado en los locales comerciales han ido retomando los niveles prepandemia, ya que durante la peor época del COVID hubo un ajuste importante en los precios, entre un 10% a 15%. Ante el renacimiento de la demanda y recuperación de mercado, los precios están retomando la senda de antes del COVID”.

El tamaño promedio de los locales comerciales que se alquilan es de 150 metros cuadros, debido a que considera área de venta y almacenaje.

En tanto que el precio promedio de alquiler en los distritos de Lima Moderna se encuentra entre US$ 20 y US$ 25 el metro cuadrado .

