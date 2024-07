De esta manera, en su primer estudio que realiza en la materia, se revela que el salario mensual promedio de las jefaturas en el país se ubican entre S/ 10,000 y S/ 13,000 en las grandes empresas que tienen una facturación anual superior a los US$ 100 millones. En tanto, en las medianas con ingresos de entre US$ 36 millones y US$ 100 millones, la remuneración de estos puestos oscilan entre S/ 7,000 y S/ 10,000.

Según el análisis de Hunters Group, aquellos que jefes que ganan por encima de los promedios en cada industria se debe al tiempo de permanencia en el puesto y la confianza ganada, así como la capacidad de liderazgo demostrado, obtención de reconocimientos o premios en el sector y la demanda específica de determinadas habilidades en el mercado laboral.

¿Cuál es la modalidad de trabajo de un jefe?

El estudio también revela las características que tiene el puesto de jefatura en el Perú. Así, el 65% se desempeña de manera presencial, mientras que un 31% lo hace bajo la modalidad híbrida (presencial y a distancia), lo cual refleja que en estos cargos se está apostando por esta flexibilidad.

A nivel de sectores, los jefes de consumo masivo y servicios financieros son los que más adoptan la modalidad híbrida en este cargo con un 50% y 53.5%, respectivamente. Mientras que la agroindustria, automotriz, manufactura e ingeniería y construcción, son los rubros que menos lo aplican debido a que sus funciones son más de campo.

Otro aspecto que se destaca es que el 46% de los jefes han estudiado una maestría y el 33% cuenta con especialización, reforzando sus conocimientos para el cargo. El idioma también es clave para este puesto, ya que el 53% afirma que tiene un nivel intermedio del inglés y un 10% sostiene que ya lo domina.

Los sectores más remunerados

De acuerdo al informe, los jefes de la agroindustria son los que tienen la remuneración más alta, específicamente el jefe comercial que tiene una remuneración que ronda entre los S/ 15,000 y S/ 17,000 en la gran empresa. Guillermo Winter, CEO de Hunters Group, explica que esto se debe, en parte, a la necesidad de gestionar eficientemente la cadena de valor agrícola. La jefatura de operaciones y logística también son las más retribuidas.

“Los líderes en este ámbito deben manejar desafíos relacionados con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la optimización de recursos naturales. Estos factores elevan la exigencia y, por ende, la remuneración. Los jefes que logran implementar prácticas agrícolas avanzadas y sostenibles suelen recibir compensaciones más altas debido a su impacto directo en la productividad y la rentabilidad de las operaciones”, acota.

En el rubro de ingeniería y construcción también cuentan con los salarios más altos del mercado, sobre todo para los que se encargan de la contabilidad, logística, proyectos y administración y finanzas, con montos que oscilan entre S/ 10,000 y S/ 14,000. Winter sostiene que la remuneración en este caso refleja la alta responsabilidad y necesidad de habilidades especializadas, debido a la complejidad de los proyectos de infraestructura y porque se requiere mucha coordinación y precisión técnica.

El sector manufacturero también valora la capacidad de los jefes para optimizar los procesos productivos y mantener altos estándares de capacidad con el fin de mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. Así, la remuneración para los que están a cargo de la administración y finanzas, comercial, y operaciones, ganan entre S/ 12,000 y S/ 15,000.

“La habilidad para gestionar cadenas de suministro complejas y adaptarse a cambios en la demanda del mercado también influye en la estructura salarial”, refiere el CEO de Hunters Group.

En tanto, otro de los rubros más remunerados es el retail que va entre S/ 11,000 y S/ 14,000 para los jefes comercial, de administración y finanzas, de operaciones y contabilidad. De acuerdo a Guillermo Winter, los salarios son competitivos especialmente en las grandes cadenas y empresas con una amplia presencia en el mercado, ya que se buscan líderes para gestionar operaciones diarias, control de inventarios e implementar estrategias comerciales, así como adaptarse a las tendencias del consumidor.

Cabe precisar que en el caso del sector minero, cada compañía tiene sus propias particularidades, es decir, cada una, a nivel de jefaturas, maneja diferentes nombres para los puestos y tienen requerimientos específicos. Por ello, es difícil hacer la homologación pertinente y al mismo tiempo, la dispersión de datos es mucho más alta.

Los datos:

Beneficios. Además de la remuneración mensual, en algunas industrias otorgan bonos de desempeño, estacionamiento y vale de alimentos.

Temas que te pueden interesar sobre salarios:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.