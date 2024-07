Importancia del título universitario vs. maestría

“La titulación (licenciatura) tiene un peso mucho más importante, por lo menos en Perú”, inicia Víctor Mendoza, CEO de Innova Hunting Group. El especialista explica que hay profesiones que no pueden ejercerse sin la titulación, por lo que es crucial que un bachiller tramite su licenciatura si quiere encontrar un nuevo trabajo.

Mientras que, Alejandro Luna, Senior Manager - Supply Chain, & Manufacturing en Cornerstone, explica que el título universitario es fundamental para estandarizar los niveles educativos, pero una maestría puede hacer destacar al profesional en ciertos roles específicos.

La importancia de los títulos y grados académicos en la búsqueda de un nuevo trabajo, dependerá de la carrera que se ejerza.

“Carreras como contabilidad, medio ambiente, derecho, geología, docencia, ingeniería, psicólogos, requieren tener la titulación. Es casi obligatorio porque, sin el título, no pueden firmar documentos o realizar sus funciones en el ámbito laboral, porque puede que las empresas los limiten bastante”, sostiene Víctor Mendoza.

Sin embargo, Alejandro Luna considera que la maestría le da más peso, por ejemplo, a los profesionales vinculados con el sector financiero, en áreas de bancas o consultoría.

Hugo Aguirre, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluye que tanto el título universitario (licenciatura) como la maestría son importantes porque el pregrado provee de herramientas teóricas y prácticas especializadas, mientras que la maestría es un complemento formativo que puede ser hiperespecializada en una formación teórica y de investigación que apunta al doctorado.

“Para quien quiere una seguir una carrera académica, esa ruta te lleva hacia el doctorado, pero, para la mayoría de las personas que están buscando profesionalizarse, la maestría es un grado importante porque cada día se exige en el campo laboral como un requisito para determinado tipo de trabajo”, considera.

¿Qué grado se requiere en los puestos de trabajo?

En las convocatorias detallan el perfil del profesional que requiere la entidad y mencionan los grados o títulos académicos que debe tener el postulante. En este caso, el interesado debe cumplir con todo, si no, hay la posibilidad de que sea excluido.

“El candidato puede ser eliminado de la convocatoria si no cumple con el grado solicitado. Usualmente, se considera necesario que los directivos posean un título universitario y maestría, además de la experiencia y los conocimientos que debe poseer para realizar determinadas actividades”, explica Hugo Aguirre.

¿Qué ocurre en el caso de un ascenso? Para subir el cargo o el salario de un trabajador, el área de Recursos Humanos evalúa las competencias que posee, es decir, si trabaja en equipo, es buen líder, las habilidades blandas que presenta. Sin embargo, también puede evaluar los grados académicos en el curriculum vitae.

“Es un factor que ayuda porque demuestra que tienes un conocimiento más específico o que has complementado algunas áreas, porque de repente uno puede titularse en una carrera en un área funcional y luego complementa con una maestría en otra área. Definitivamente, tiene un peso en los ascensos o si se tiene que elegir a dos personas que tienen una experiencia similar, la maestría o la especialización ayudará a tener un diferenciador”, explica Alejandro Luna.

¿Una maestría internacional equivale a un título universitario?

Víctor Mendoza considera que las maestrías realizadas en otro país tienen un peso fuerte en el curriculum vitae; sin embargo, en las carreras que se requiere un título universitario para ejercer, no son prioritarias “por el tema de firmas”.

“No, porque uno puede haber estudiado una maestría en contabilidad en la mejor universidad de Estados Unidos, pero si no se ha titulado en Perú, no lo van a contratar porque no podrá firmar documentos. Es la realidad peruana porque en otros países ni siquiera hay titulación”, explica.

Víctor Mendoza y Hugo Aguirre rescatan que de 10 profesionales mayores de 25 años, 5 tienen un título universitario. Ello se debería al desinterés de algunos jóvenes por la titulación, a la baja economía que presentan y la falta de tiempo.

Es importante reiterar que la titulación en profesionales dependerá de la carrera. En las profesiones que sí se requiere para ejercer, la mayoría es titulado, mientras que en las otras carreras que no lo requieren, no. Finalmente, especialistas consideran continuar con los estudios de posgrado para tener mejores oportunidades laborales y/o ser elegidos en los ascensos.

