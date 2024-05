“En términos generales, las remuneraciones en el Perú están experimentando una tendencia a la baja. De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, en el primer cuatrimestre de 2024, las expectativas salariales han registrado una disminución acumulada del 1.31% y una caída interanual del 2.20%”, señala Dora Pinedo, jefa de marketing en Bumeran Perú.

Sin embargo, un hecho que llama la atención es que la remuneración pretendida para los puestos de jefe y supervisor tuvieron un retroceso de 10% en lo que va del 2024.

Luego que en diciembre del 2023 el salario promedio pretendido para ocupar un cargo de jefatura o supervisor se ubicara en S/ 4,985, esta cifra se redujo en casi S/ 500 y se situó en S/ 4,491 en abril último, llegando a su nivel más bajo desde mayo del 2020, fecha en donde Bumeran comenzó a realizar este registro.

Dentro del puesto de jefe o supervisor, el mayor salario pretendido de abril se observó en comercio exterior con S/ 9,000 y el más bajo se reportó en diseño gráfico con S/ 1,500. Vale mencionar que en el estudio de Bumeran difundido en marzo, la remuneración requerida fue de S/ 12,000 para el cargo de consultoría.

“La disminución en las expectativas salariales de los jefes/supervisores podría atribuirse a la coyuntura económica del país, la cual está experimentando cambios que afectan los niveles de remuneración. Por ejemplo, el periodo de inflación y recesión que impactó diversos sectores económicos. Esta tendencia también podría estar vinculada a su percepción del mercado laboral, llevándolos a ajustar sus expectativas salariales para adecuarse a las condiciones actuales o mejorar sus posibilidades de empleo”, detalla Pinedo.

Es más, la representante de Bumeran menciona que como consecuencia de recortes en las compañías, se observa la búsqueda de jefaturas junior ya que tienen salarios menores . Esto podría impulsar, el descenso de las pretensiones salariales de las personas trabajadoras con perfiles con más experiencia para adaptarse al mercado y ser competitivos.

LEA TAMBIÉN: Los diez nuevos beneficios laborales otorgados a los trabajadores en Perú en los últimos años

El análisis

Brian Ávalos, socio en el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, comenta que el efecto de la recesión del 2023 ha provocado que progresivamente los salarios a nivel general estén en retroceso, lo cual a su vez genera que la remuneración que un postulante espera percibir siga esta misma tendencia, en un contexto donde 447,500 personas están buscando activamente un puesto de trabajo, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“Como la economía está fría, lo que hacen las empresas es reducir costos y eso se da a través de la planilla, sobre todo con los puestos altos con mayor salario”, complementa Ávalos, tras agregar que esta reducción en las pretensiones salariales se mantendría hasta que se observe un crecimiento económico constante y una mayor inversión privada.

De otro lado, la remuneración requerida para un cargo semi-senior y senior promedió lo S/ 3,154 en abril, registrando un aumento de 1.37% respecto a marzo, pero una caída de 0.2% frente los S/ 3,162 que se pretendía en diciembre del año pasado. Mientras que en los puestos junior, que son los más demandados por los jóvenes, el salario buscado fue de S/ 1,953, un 3.6% respecto al cierre del 2023 (S/1,886).

LEA TAMBIÉN: Las regiones en Perú con mayor demanda laboral de profesiones digitales

Bajo poder de negociación

Si bien el reporte de Bumeran refiere sobre lo que pretende ganar el postulante en una oferta laboral, se debe considerar también lo que ofrece la empresa y si el trabajador tiene margen para negociar una mejora remunerativa para ingresar a la compañía. Al respecto, Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama, señala que el poder de negociación en el Perú es bajo.

A criterio del laboralista, una negociación salarial en una oferta laboral solo se da cuando la empresa está en la búsqueda de un talento escaso y no es una actividad sobrepoblada de candidatos. Además, el postulante debe cumplir con tres condiciones: habilidades blandas, capacidad de innovación y transformación digital, y conocimiento técnico.

En tal sentido, manifestó que de cada 10 vacantes de trabajo que se abren, solo en dos o tres posiciones se puede negociar un ajuste de la oferta remunerativa, mientras que en la mayoría son puestos con un salario no negociable producto de que también hay una demanda de empleo formal alta en el Perú.

“En el 70% de los puestos de trabajo los sueldos no se negocian porque hay demasiados postulantes, y lo que se busca más es la mano de obra y no tanto el talento. La gran mayoría obtiene un empleo de adhesión, es decir, no negocias, solo firmas, de lo contrario hay otros que pueden tomar el puesto”, añade Toyama.

En la misma línea, Pinedo refiere: “El margen de negociación de los salarios depende mucho de las características de la oferta y demanda en el mercado laboral. No solo influyen el contexto económico y las regulaciones laborales, sino también el sector de la empresa y el perfil del talento. Estos factores deben analizarse en cada caso particular para poder tener una idea precisa del margen de negociación entre la empresa y la persona trabajadora”.

Por ejemplo, los talentos TI suelen tener un mayor margen de negociación por la escasez de estos perfiles.

¿Hay expectativas para que las remuneraciones mejoren?

Sobre las expectativas para las remuneraciones, Pinedo recuerda que según el estudio Balance y Expectativas, el 45% de los expertos en Recursos Humanos tiene planificado realizar un aumento en Perú durante el 2024, mientras que un 55% no tiene pensado hacerlo.

Respecto a cuánto incrementarán las remuneraciones, el 33% de los especialistas en Perú señala que el aumento durante el 2024 será del 5%. Asimismo, el 11% de ellos incrementará el salario de acuerdo a la inflación del país.

Otro 11% afirma subir el salario en un 10%. Un 11% más de especialistas indicó que aumentará en un 15%. Otro 11% incrementará un 20% y un 11% más de ellos señala que aumentará los sueldos un 25%. De este modo, un 6% de expertos en RR.HH. planifica aumentos del 30% y otro 6% planifica aumentos de más del 80%.

Puestos con más oferta y demanda laboral

El reporte Bumeran también revela que la mayor cantidad de avisos de empleo se dieron en los puestos de venta con un 10.02% de participación, seguido de comercial (8.47%) y administración (4.17%). Además, las postulaciones con más volumen se observaron en los áreas de administración (8.12%), comercial (5.15%) y ventas (5.14%).

La lectura que le da el socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados es que se están requiriendo más puestos de venta porque las empresas habrían reducido las comisiones a sus trabajadores, lo cual ha provocado una salida de personal. Mientras que las postulaciones de los peruanos están yendo hacia áreas más operativas como lo son administración, comercial y ventas.

“No es que hayan más lugares para vender sino que las empresas buscan tener una venta agresiva pero a una menor comisión”, concluye.

Temas que te pueden interesar sobre salarios:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.