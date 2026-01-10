Mónica Gallese, directora y fundadora de Isidra Concept Store, sostuvo que actualmente cuenta en portafolio con prendas de más de 30 marcas, entre orígenes de Brasil, Argentina, Colombia y demás . Así, dentro de los sellos destacan Farm Rio, Agua de coco, Oasis Resortwear, Animale Jeans, Empress Sale, entre otros.

“En el 2025 incorporamos al portafolio cuatro nuevas marcas brasileras, cerrando con un total de 10, en general. Para el 2026, la idea es fortalecer lo que tenemos en cartera y seguir visualizando nuevos ingresos”, señaló Gallese.

Si bien de momento la empresaria no proyecta abrir nuevas ubicaciones en el Perú (su tienda física se encuentra en San Isidro), el objetivo se enfoca a un país latinoamericano donde trabaja en la instalación de su nueva tienda, a concretarse este año.

“Por ahora, preferimos mantener en reserva el país, así como el monto de la inversión. Sin embargo, no sería la primera vez que apostamos por un tienda fuera de Perú; anteriormente tuvimos un local en Miami, el cual hemos cerrado porque mi socia y yo dejamos dicha ciudad”, explicó.

Marcas propias

Además, de las marcas que importa y comercializa, Gallese cuenta con sus marcas propias Fortuna e Isidra. De hecho , dos años atrás, Fortuna fue la encargada de producir los uniformes ( polos, pantalones, shorts, casacas, blazer, entre otros) para el Team Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024 .

“Tenemos un taller de confección en el cual producimos nuestros propios diseños. Importamos la tela, armamos la prenda y la vendemos en nuestra tienda, pero también exportamos”, agregó.

A modo de exportación, la marca que trasciende fronteras es Fortuna, con envíos a Estados Unidos, Portugal, Panamá, Brasil, entre otros.

“Tenemos prendas como vestidos, blusas, pantalones y demás, fabricados con diferentes tipos de materiales. Usamos poliéster, algodón, linos, licras. Es muy variado”, refirió la representante.

Junto a las prendas, Gallese indicó que también vienen trabajando en calzado, con una primera colección de alpargatas, siendo que la producción se está realizando en una fábrica española. “Vendemos accesorios y todo aquello que concierna a la vestimenta. Por ahora, nuestras marcas propias representan el 5% de la facturación, pero la idea es que vayan ganando terreno y aumenten presencia”, remarcó.

Repartición de ingresos

Actualmente, el ticket de venta de Isidra varía entre los US$ 170 y US$ 180 por compra , siendo que sus ingresos se concentran en un 80% en el canal físico y un 20% vía online. De hecho, en este último canal apunta a que la facturación crezca y alcance hasta el 35% en el tiempo.

“En el Perú todavía falta mucho para que el cliente confíe 100% en una compra online. Entonces, debemos enseñar al usuario cómo va esa evolución, tal como ha sucedido en otros países del mundo. Y algo muy importante es que los servicios logísticos que existen en el Perú también puedan estar a la altura de la demanda”, enfatizó la empresaria.

El dato

Gallese sostuvo que el 2025 culminó con un crecimiento de 15% en ventas en relación al 2024. Las temporadas de mayor comercio son Navidad y el periodo de verano.