Isidra cumplió 10 años en el 2025. (Foto: Isidra)
Mayumi García
mailMayumi García

Con poco más de 10 años de creación, la exclusiva boutique de ropa femenina, Isidra, profundiza sus planes para una mayor penetración en el mercado; ello, a través de diferentes marcas que importa de diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Adicionalmente, también se perfila a posicionar sus marcas propias Fortuna e Isidra, con un portafolio de prendas elaboradas en Perú.

