El CEO de Inkasign, Ricardo Holder, proyectó para este 2025 un crecimiento en sus ventas de alrededor de 10%, impulsado por una continúa captación de clientes en el mercado norteamericano; ello, partiendo de que solo en el último año se han incorporado al portafolio marcas estadounidenses como White and Warren, Supreme, 6397 the NEWS, Sunshine.

“Son cinco marcas pequeñas y medianas, principalmente, de California y Nueva York, con las cuales sumamos una cartera de cerca de 30 clientes. Se tratan de tiendas muy nicho, dado que el producto es prenda de alpaca (con mezclas de algodón pima, lana, principalmente) de un ticket alto”, explicó.

Ricardo Holder, gerente general de Inkasign.

Las prendas más demandadas por estos negocios son suéter y cárdigan, cuyos precios de exportación rondan entre los US$ 70 y US$ 90; en tanto, la venta al consumidor final —a través de tienda o e-commerce— puede alcanzar los US$ 400 y US$ 500.

“Estamos hablando de empresas que nos compran de 80 a 300 unidades por modelo y, en promedio, son 3 a 6 modelos los que solicitan. Trabajamos tres temporadas: spring-summer, fall y holyday”, explicó.

Además, de los cárdigan y suéter, las firmas norteamericanas también adquieren accesorios (gorros, entre otros) y mantas, aunque en menor cantidad. Otras marcas que Inkasign tiene como clientes son Untitled in motion, Mille, Restoration Hardware, entre otros.

“Pese a la incertidumbre que existe por la política arancelaria de Trump, la idea es seguir creciendo con clientes en Estados Unidos, pues los precios que están dispuestos a pagar las marcas son atractivos. Es un mercado en el que deseamos seguir escalando”, afirmó el ejecutivo.

Aumento de producción de Inkasign

A fin de atender la demanda, Inkasign también viene invirtiendo en capacidad productiva, de tal modo que a su planta de 1,000 metros cuadrados (m2) en el Parque Industrial San Pedrito (Surco), se ha sumado nuevas instalaciones en San Martín de Porres.

“Es una planta de alrededor de 500 m2, la cual está operativa desde el 2024. Hemos venido invirtiendo aproximadamente US$ 200,000 solo en equipos desde el 2023″, precisó Holder.

En dicha planta de Lima Norte se realiza cerca del 25% de la producción, mientras que el grueso de la fabricación se concentra en Surco. “Hoy, con estas ampliaciones, estamos produciendo cerca de 50,000 unidades anuales, entre suéter y cárdigan. Esto representa un aumento de fabricación anual de más de 10% en producción”, indicó.

Hilos y muñecos, las otras categorías de Inkasign

Adicional a su línea de prendas textiles, Inkasign también ha desarrollado su categoría de muñecos tejidos y de ovillos y madejas de hilos de baby alpaca y algodón pima. Ambos productos tienen un crecimiento anual de 25% en ventas.

“Los muñequitos son muy requeridos en Canadá y Estados Unidos. Los hilos son comprados por dos clientes que tenemos en el mercado norteamericano; en tanto, estamos entrando también a Alemania con esta venta”, manifestó.

En Lima, la firma cuenta con una tienda en el Complejo Industrial San Pedrito, donde comercializa diferentes prendas textiles, resultante de los saldos de la exportación. Dichos productos tienen un precio promedio de entre US$ 50 y US$ 70.

El dato

En el 2024, la firma peruana alcanzó un crecimiento de ventas de 10% en relación al 2023.

Inkasign cuenta con un terreno de aproximadamente 2,000 m2 en Lurín, donde proyecta ejecutar una futura planta.

