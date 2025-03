La peruana Inka´s Berries persigue la expansión en nuevos destinos de su cultivo estrella: el arándano. Así, la firma informó que sus arándanos han llegado por primera vez al mercado de Taiwán (China).

“Nos llena de orgullo saber que los blueberries peruanos serán disfrutados en nuevos mercados, deleitando las mesas de este lado del mundo”, señaló Inka´s Berries en una publicación en sus redes sociales.

Actualmente, la compañía tiene presencia con sus envíos en Estados Unidos y Europa; además, de Tailandia, Singapur e India. A este último destino llega con arándanos de la variedad Matias.

LEA TAMBIÉN: Agrícola Don Ricardo inaugura planta de procesamiento de arándanos

Inversiones y planes de Inka´s Berries

En octubre del 2024, Inka´s Berries vendió el 66% de su programa de desarrollo al gigante español Bloom Fresh. “Este año se enviarán las primeras plantas de las variedades abril blue+ y alessia blue+ a España y Brasil”, indicó Javier Morales, director ejecutivo de la empresa, a G de Gestión.

Aunque no ha revelado el monto de la transacción, Morales afirmó que la operación permitirá expandir las áreas de cultivo de arándanos de 700 a 1,000 hectáreas para el 2026, entre fundos de Huaura, Chiclayo e Ica. En esta última región invirtieron US$ 15 millones para instalar 300 hectáreas del berrie. A partir de ello, la producción aumentará sustancialmente, y se espera que la facturación por exportación de fruta pase de US$ 35 millones este año a más de US$ 100 millones en el 2027.

Adicionalmente, la empresa invertirá US$ 4 millones en la implementación de un nuevo packing en Ica, con una capacidad de procesamiento de 100 toneladas al día. Asimismo, destinarán US$ 10 millones para ampliar las hectáreas cultivadas —de alessia blue+ y abril blue +, principalmente—, considerando que la empresa cuenta actualmente con un banco de tierras de 2,600 hectáreas que podrían extender en el futuro.

Temas que te pueden interesar sobre Inka´s Berries: