La peruana Inka’s Berries apunta a culminar la campaña 2024-2025 con una facturación de US$ 23 millones, concerniente a envíos de arándanos; ello principalmente impulsado por nuevas variedades por las que decidió apostar la empresa desde el año pasado. Así, el mayor ingreso de la firma — que en el 2023 obtuvo US$ 20 millones— no solo provendrá por un mayor volumen de fruta, sino también por la incorporación de nuevos clientes y un posible aumento en el precio del producto.

Copiar enlace