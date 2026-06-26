Según pudo conocer Gestión, Sika solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) el registro de la marca “Sikaflex 11 FC+ Purform X 300 ML” en la clase 17, que comprende principalmente materiales aislantes, selladores, plásticos semielaborados y productos de caucho.

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La presencia de Sika en el Perú y el mundo

Fundada en 1910 por el empresario Kaspar Winkler en Zúrich, Suiza, Sika AG se ha consolidado como una de las principales multinacionales de especialidades químicas para los sectores construcción e industria automotriz. La compañía inició operaciones con el desarrollo de “Sika-1”, un aditivo impermeabilizante utilizado en la construcción del túnel de Gotthard, y con el paso de los años expandió su presencia a más de 100 países, con operaciones en Europa, América, Asia, Medio Oriente y África, además de más de 400 plantas de producción y alrededor de 33,700 empleados a nivel global.

Actualmente, la firma desarrolla soluciones para sellado, pegado, impermeabilización y protección de estructuras, además de productos para concreto, pisos industriales y manufactura automotriz. Entre sus marcas más reconocidas destacan Sikaflex, SikaBond y Sikadur. La empresa tiene su sede global en Baar, Suiza, y abastece proyectos de infraestructura, minería, energía y transporte en distintos mercados internacionales. En 2025, Sika reportó ventas por CHF 11,201 millones y reforzó su expansión global mediante adquisiciones y apertura de nuevas fábricas.

Sika tiene presencia en Perú desde 1994, a través de Sika Perú, filial dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos para construcción e industria. La compañía opera con una planta en Lurín y abastece proyectos de infraestructura, minería y edificaciones con soluciones para impermeabilización, adhesivos y concreto. En 2024, reforzó su presencia en el mercado local tras concretar la adquisición de la peruana Chema. Pero, ¿qué otras empresas han mostrado su interés en el mercado local?

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La marca China que quiere ingresar a Perú

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Shanghai Supore Instruments Co., Ltd., de China, empresa de alta tecnología especializada en el diseño y fabricación de equipos oftalmológicos, que inició el registro de la marca “Supore” ante el Indecopi, en la clase 10, que comprende aparatos e instrumentos médicos y oftalmológicos, equipos para exámenes de la vista y cirugía ocular, láseres oftálmicos, lentes correctoras, gafas ópticas, lentes de contacto y otros dispositivos para el cuidado visual.

Empresa china de dispositivos médicos busca ingreso a Perú

tro requerimiento resaltante fue presentado por Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd., de China, empresa de alta tecnología fundada en 1999 y especializada en el desarrollo y fabricación de equipos científicos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, que inició el registro de la marca “Biobase” ante el Indecopi, en la clase 10, que comprende aparatos de análisis y diagnóstico médico, concentradores de oxígeno, mascarillas de uso médico, camas de hospital, termómetros, muletas, andadores y otros instrumentos médicos.

Otro requerimiento resaltante fue presentado por VISCOFAN, S.A., de España, líder mundial en la fabricación y distribución de envolturas artificiales para productos cárnicos y alimentos utilizados en la industria de embutidos y salchichas, que inició el registro de la marca “Collinstant” ante el Indecopi, en las clases 01 y 05, que comprenden productos químicos para la industria y la ciencia, proteínas y enzimas para la elaboración y procesamiento de alimentos, así como productos farmacéuticos, suplementos alimenticios, sustancias dietéticas y cultivos biológicos para uso médico y veterinario.

Fundada en 1975 en Cáseda, Navarra (España), Viscofan S.A. se ha consolidado como el líder mundial en la fabricación y comercialización de envolturas artificiales para productos cárnicos y otros alimentos. La compañía fue pionera en el desarrollo de este mercado y hoy es la única capaz de producir las cuatro principales tecnologías de envolturas: celulósicas, de colágeno, fibrosas y plásticas. Actualmente, mantiene presencia comercial en más de 100 países, con 24 plantas de producción distribuidas en 13 mercados y cerca de 5,700 colaboradores a nivel global.