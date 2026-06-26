(Foto:Sika)
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Sandra Reyes
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El mercado peruano se mantiene como un destino atractivo para marcas extranjeras que buscan expandirse en América Latina. Es el caso de Sika Technology AG, firma de Suiza vinculada a Sika AG, multinacional del sector de productos químicos para la construcción y la industria automotriz, la cual participa activamente en el país y por ello busca sumar nuevos productos a su portafolio.

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