La firma internacional de servicios tecnológicos y profesionales H&CO anunció la adquisición de la empresa Sypsoft, en una operación orientada a fortalecer su posicionamiento estratégico y acelerar su crecimiento en el mercado regional.

Con esta incorporación, la compañía busca ampliar su portafolio de soluciones y reforzar sus capacidades para atender las crecientes demandas de transformación digital de organizaciones en distintos sectores.

La integración permitirá combinar la presencia global y la estructura operativa de H&CO con el capacidad técnica y la experiencia especializada del equipo de Sypsoft.

La integración entre ambas compañías se realizará de forma progresiva. (Foto: MEF/ referencial).

Impacto del acuerdo de compra

Desde Sypsoft, su CEO, Grimaldo del Solar, destacó el impacto del acuerdo en el desarrollo de la compañía. “Unirnos a H&CO nos permite potenciar nuestras capacidades, ampliar nuestro alcance y seguir ofreciendo a nuestros clientes el mismo nivel de cercanía y excelencia, ahora respaldados por una organización de mayor escala”, señaló.

Como parte de la operación, Del Solar continuará dentro de la organización y asumirá el cargo de vicepresidente de Monday.com en H&CO, lo que permitirá dar continuidad a la gestión y al desarrollo de esta línea de negocio.

Por su parte, el presidente de la División de Tecnología de H&CO, Luis Díaz, afirmó que la adquisición fortalece la propuesta de valor de la firma. “Sypsoft aporta un equipo altamente calificado y una profunda experiencia tecnológica, así como nuevas soluciones que nos permitirán seguir ampliando nuestra oferta para los clientes”, indicó.

El equipo técnico de Sypsoft se integrará a la estructura de H&CO.

La empresa informó que Sypsoft continuará operando con normalidad, manteniendo sus equipos, servicios y compromisos, mientras que el proceso de integración se realizará de manera progresiva para asegurar la continuidad operativa y los estándares de calidad.

En el plano organizacional, Ricardo Valdés asumirá el rol de general manager para las operaciones de H&CO en Perú y Chile, con el objetivo de reforzar el liderazgo regional y acompañar la estrategia de expansión en ambos mercados.

Según la compañía, los clientes de Sypsoft no tendrán cambios inmediatos en sus contratos o servicios y se beneficiarán del respaldo de una organización de mayor escala, con capacidades ampliadas y una visión estratégica global orientada a proyectos tecnológicos cada vez más complejos.

