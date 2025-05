En concreto, la historia se remonta al 24 de octubre de 2023, cuando la compañía británica Entertainment One Uk Limited (entonces aún propiedad de Hasbro y creadora de Peppa Pig) recurrió al Indecopi para denunciar por infracción a la legislación sobre derecho de autor a la peruana Importaciones Diversas DK E.I.R.L. De acuerdo a la denunciante, la firma nacional “importó y distribuyó máquinas de juego en las que se habría reproducido de manera ilícita la obra artística Mummy Pig de su titularidad”.

Ante esta situación, Entertainment One Uk Limited solicitó al órgano defensor de la propiedad intelectual la inspección correspondiente; además, de una medida cautelar que impida el uso de los productos. Asimismo, también demandó el comiso definitivo de las máquinas y el pago de los costos del procedimiento.

Por su parte, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor de Indecopi tomó cartas en el asunto el 10 de noviembre del 2023, a través de la admisión a trámite de la denuncia y, finalmente, en diciembre de ese año, se informó sobre el hallazgo de los productos objeto de la denuncia.

En la diligencia también se procedió a la incautación de 19 máquinas de juego con la obra “Mummy Pig”. “No obstante haber sido debidamente notificada, la denunciada Importaciones Diversas DK E.I.R.L. no absolvió el traslado de la denuncia formulada en su contra”, aclaró Indecopi.

A consecuencia, en abril del año pasado, la entidad peruana declaró fundada en parte la denuncia interpuesta por Entertainment One Uk Limited contra Importaciones Diversas DK E.I.R.L . en el extremo referido por infracción al derecho de importación, pero infundada en el extremo concerniente a la presunta infracción al derecho de distribución .

En torno a las medidas, Indecopi dispuso una multa de 15.37 UIT (S/ 79,155.5) para la importadora local y ordenó el comiso de las 19 máquinas de juego y, posterior, entrega de lo incautado a favor de Entertainment One Uk Limited como damnificado.

Hasbro opta por transacción extrajudicial

Tras la resolución del órgano local, el 26 de abril del 2024, Importaciones Diversas DK E.I.R.L. se pronunció e interpuso recurso de apelación. Entre sus argumentos, indicó que no tenía la intención de vulnerar los derechos de la denunciante, “siendo un error de su proveedor la remisión de los mismos (productos)”.

Sin embargo, solo tres semanas después un nuevo actor apareció en el proceso. En esta ocasión se trataba de Hasbro Consumer Products Licensing Limited, el cual informó que Entertainment One Uk Limited cedió a su favor, entre otros, los derechos derivados sobre “Mummy Pig”, materia de la denuncia.

Para entonces, el apersonamiento de Hasbro estaría relacionada con el nuevo propietario de Entertainment One Uk Limited. Y es que, en diciembre del 2023, el fabricante de juguetes completó la venta por US$ 375 millones de Entertainment One a la compañía canadiense Lionsgate. No obstante, la estadounidense mantendría la propiedad intelectual de algunos títulos, entre los que destacan ’Peppa Pig‘.

Retomando el caso peruano, en el nuevo escenario, Hasbro Consumer Products Licensing Limited comunicó al Indecopi sobre la celebración de una transacción extrajudicial con Importaciones Diversas DK, por lo cual solicitó el archivamiento de la denuncia.

Luego del análisis de la transacción extrajudicial, recientemente la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi aprobó el acuerdo y procedió al encarpetamiento del conflicto.

